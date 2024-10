Маргарет Атууд: Не се притеснявам от изкуствения интелект и продължавам да пиша

Канадската писателка Маргарет Атууд, която подготвя мемоарите си, каза в интервю за Ройтерс, че е твърде стара, за да се притеснява от възхода на изкуствения интелект. Тя се описва като човек, който все още се забавлява с писане.

Атууд, която е на 84 години, дебютира като поетеса през 1961 г., а публикува първия си роман - The Edible Woman, през 1969 г. Оттогава е написала повече от 60 книги, сред които романи, разкази и детски книги.

"Не съм писателка, която живее в бедност и намира за много трудно да пише. Вероятно можете да се досетите за това от броя на книгите, които действително съм написала", казва Атууд.

Тя дава интервю за Ройтерс миналата седмица, докато е в Дания, за да получи литературната награда "Ханс Кристиан Андерсен" в чест на известния писател на приказки от 19-и век.

Маргарет Атууд не е притеснена за въздействието, което изкуственият интелект може да окаже върху нейната кариерата си, като направи контраст с по-младите творци.

"Изкуственият интелект тревожи много хора. (...) Аз съм твърде стара, за да се да се притеснявам прекалено много за тези неща. Но ако бях на 30 години, щях да се притеснявам", каза тя. "Ако бях графичен дизайнер, щях да се притеснявам".

Миналата година писателката разгледа стихотворения и литература, написани от изкуствен интелект от нейно име.

"Досега изкуственият интелект е глупав поет. Наистина лош“, казва тя. "А и не е много добър писател на художествена литература"-

Антиутопичният роман на Атууд "Разказът на прислужницата", излязъл за първи път през 1985 г., за теократична диктатура в САЩ, отбеляза рязък скок в продажбите след избирането на републиканеца Доналд Тръмп в Белия дом през 2016 г., припомня Ройтрес.

През 2019 г. тя публикува продължението "Заветите“ и беше отличена с "Букър", който подели с Бернардин Еварист.

В интервюто Атууд подновява и предишните си критики на Тръмп, на фона на сегашната оспорвана президентска надпревара. Тя казва, че е много загрижена за това, което смята за негови автократичен наклонности.

Последната й книга, озаглавена Old Babes in the Wood, е публикувана през 2021 г. и разглежда темите за семейството, брака, скръбта и загубата. Атууд я пише две години след смъртта на съпруга й, писателя Греъм Гибсън.

"Обичам хората да ме питат за бъдещето. За какво мислиш? За следващите две години, за следващите пет години, за следващите десет години? Ние не знаем. Пиша една големи мемоари в момента, а в тях пиша само глупости и катастрофи, защото всичко останало е скучно", казва Маргарет Атууд, цитирана от БТА.