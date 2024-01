Писателката Здравка Евтимова получи американска награда за фантастика

"Тази награда отбелязва значителния и траен принос на Здравка Евтимова в областта на фантастиката чрез нейните уникални творческа визия и глас, вдъхновяваща оригиналност и утвърдили се, получили висока оценка творби, отличени с международни награди", гласи текстът върху сертификата, съпътстващ литературната награда.

В сайта на издателството е отбелязано, че Здравка Евтимова е "един от най-изтъкнатите съвременни български автори, чието разпознаваемо творчество, удостоявано с международни награди, обогатява в дълбочина литературата в сферата на фантастиката и в по-широк план - литературата като цяло".

He May Wear My Silence, the spellbinding new novel by Bulgarian author Zdravka Evtimova will soon hit the shelves of booksellers worldwide! #fantasy #sciencefiction #writing #novels @zevtimova @ZdravkaEvtimova @EvtimovaZdravka @BobEggleton1 @NigelSuckling @JPLGarnier @sfpoetry pic.twitter.com/cPEVevekRN