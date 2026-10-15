Изтеглят ударения кораб "Челси-3" на пристанище Бургас, властта чака останки от дронове и доказателства (ВИДЕО)

Днес следобед, 15 октомври, се очаква корабът "Челси-3" да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт, съобщи премиерът Румен Радев от Брюксел, където пристигна за участие в двудневното заседание на Европейския съвет. "Ще имаме възможност за детайлно изследване, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства, иначе имаме хипотези", заяви той във връзка с това дали Русия е отговорна за атаката с дронове, както правителството предполага, или не.

Нападението срещу кораба "Челси-3"

"Челси-3", плаващ под малтийски флаг, беше ударен на 18 мили от град Бяла на 13 октомври. Сигналът за нападението бе подаден в 1:57 часа през нощта на 13 октомври. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик". Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Петима от моряците са с леки наранявания. Екипажът бе свален на брега.

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Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ (в Молдова, на границата с Румъния и Украйна). Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна (в Одеса) компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд - по данни на Maritime.bg.

Областният управител на Варна Марио Смърков съобщи, че "Челси-3" се е състоял от 15-членен екипаж, като 7 от моряците са граждани на Украйна, а 8 - на Азербайджан. Гражданите на Азербайджан са настанени в болница "Св. Анна", а тези на Украйна - във Военна болница във Варна. Корабът е бил без товар, като е разтоварил зърно в Молдова. Плавателният съд е на котва: Удареният кораб край Бяла е бил празен: Говори областният управител на Варна.

По непотвърдена информация - атаката срещу 136-метровия "Челси-3" е осъществена с три дрона. "Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба, и са чули три взрива, вследствие на което са предприели действия по евакуация", каза главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

🛳️ Route of the vessel hit by drones off Bulgaria's coast overnight Bulgarian Prime Minister Rumen Radev said that the Chelsea 3 is Ukrainian-owned and sails under the Maltese flag. The crew — seven Ukrainians and eight Azerbaijanis — was rescued. An accelerated screen recording from MarineTraffic shows the Chelsea 3 moving through the Black Sea from Saturday (October 10) to Tuesday (October 13). The vessel was attacked at around 1:30 a.m., approximately 33 kilometres off the Bulgarian coast. Bulgaria shares no border with either Ukraine or Russia — but as a NATO member, it occupies a strategically important position on the Black Sea, where both countries have major ports. — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026

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Впоследствие Радев привика руския посланик Елеонора Митрофанова. "Заявих пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува сама собствените си кораби и екипажи. Резултатите са в изгода на Русия, но категорични доказателства няма. Не базираме нашите обвинения на хипотези. Когато говорим за обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни и ясни доказателства", обясни днес премиерът.

"Не става въпрос за предпазливост, а за обоснованост. Много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украйна", обяви все пак Радев.

Лошото време е преместило кораба

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ потвърди, че е стартирала "операция по овладяване на м/к „Chelsea-3“, след като плавателният съд започна да дрейфува. Корабът е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско", т.е. в териториални води. Влошената хидрометеорологична обстановка е довела до изместване на плавателния съд в южно направление от първоначалното му местоположение. След инцидента корабът остана на котва в открито море.

В операцията са включени влекач „Алиот“ и катер „Спасител 2“ от ИА „Морска администрация“, които пътуват към района с цел овладяване на кораба, осигуряване на буксировка и отвеждането му към пристанище Бургас, обявиха от агенцията и добавиха: "ИА „Морска администрация“ следи ситуацията в реално време с цел гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазване на околната среда".

Атаките в Черно море и призивът на Радев за "мораториум"

Премиерът призова от Брюксел "тази недопустима агресия срещу цивилни кораби в Черно море" да спре. В рамките на седмица бяха атакувани четири цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България, като сред тях има потопени съдове и изчезнали членове на екипажа: България на тръни: Всичко за новия двоен удар по кораби в Черно море (ОБЗОР - ВИДЕО).

При първия случай, в който бяха поразени при атаки с дронове ALFA WATAN и ABLE, властите у нас не казаха категорично дали Русия или Украйна са виновни, защото не са открити останки от безпилотни апарати, но е ясно, че стоките, които корабите са превозвали, са вървели от и към Украйна. След втория двоен инцидент обаче Радев привика руския посланик Елеонора Митрофанова, която спусна публично версията за възможно нападение от "трета страна", отричайки логичното участие на Москва: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев.

Не само в нашата изключителна икономическа зона се случват подобни инциденти - снощи и тази сутрин в Румъния бяха подпалени два кораба, като се твърди, че е възможна атака с дронове. Има 8 изчезнали членове от 12-членния екипаж на единия плавателен съд. Единият кораб е пострадал в териториалните води на северната ни съседка: Не един, а два кораба са подпалени край Румъния: 8 от 12 моряци са в неизвестност.

"Говорих с министър-председателя на Румъния, днес ще говоря с румънския президент, за да излезем с обща инициатива в подкрепа на усилията на Румъния и България, мога да включа и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби", заяви Радев.

"Ще положим максимум усилия. Очаквам солидарност от всички европейски колеги да се приеме мораториум, който предлагаме, за преустановяваме на атаките срещу цивилни кораби", добави още той.

По думите му - очаква се Европейският съвет да приеме в заключенията от срещата призив за спиране на ударите срещу цивилни кораби.