Летище Бургас беше отличено сред най-иновативните аерогари в света на престижните годишни награди на Международния съвет на летищата (ACI World Airport Innovation Awards). Българската морска аерогара си подели приза за най-добра иновация за 2026 г. в категорията за развиващи се летища (с капацитет под пет милиона пътници годишно) с испанското летище „Уеска-Пиринеос“.

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Високото отличие за бургаското летище идва заради проекта „Gate Garden“ - „Градина при изходите“, модерна открита зона край изходите за качване, създадена да поеме засиления пътникопоток през натоварените летни месеци. Пространството предлага допълнителни места за отдих, заведения за храна и напитки, магазини и богата зеленина, превръщайки чакането за полет в далеч по-приятно изживяване на открито. В оценката си от Международния съвет на летищата подчертават, че българският проект демонстрира по-лек, интелигентен и устойчив подход към сезонния капацитет и задава нов модел за аерогарите със силно изразена сезонност. Очаква се зоната да се окаже особено ценна и през май, когато Бургас ще посрещне гостите и участниците в „Евровизия 2027“ след победата на Дара по-рано тази година.

Съпобедителят в категорията – испанското летище „Уеска-Пиринеос“, заслужи наградата заради внедряването на система от автономни дронове, които извършват инспекции на пистите, наблюдават периметъра и следят състоянието на инфраструктурата.

Сред големите победители в останалите категории на конкурса се открояват двете летища в китайския мегаполис Шанхай. Международното летище „Шанхай Пудун“, което обслужва близо 89 милиона пътници годишно, спечели приза за иновации в пътническите процеси заради използването на изкуствен интелект при управлението на пристигащия багаж. Другата аерогара в града – „Шанхай Хунцяо“, беше отличена за модернизацията на летищните операции благодарение на интелигентна система за насочване при паркиране и наблюдение на движението на самолетите по стоянките.

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Лауреатите бяха избрани от независима комисия от авиационни експерти измежду летищата, членуващи в организацията. Генералният директор на ACI World Джъстин Ербачи обобщи смисъла на тазгодишните отличия с думите, че на индустрията ѝ трябват не просто експерименти, а решения, които се превръщат в част от ежедневната работа. По думите му очакваното удвояване на световния пътникопоток до 2047 г. няма как да бъде посрещнато само с „бетон и стомана“, а именно с подобни интелигентни идеи.