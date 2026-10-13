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"Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев

13 октомври 2026, 12:43 часа 1440 прочитания 1 коментар
Снимка: Министерски съвет
"Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев

Премиерът Румен Радев проведе среща с руската посланичка Елеонора Митрофанова заради атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. По време на разговора в Министерския съвет той заяви, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, но призна, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните дронове.

Митрофанова от своя страна заяви, че разбира изложената от премиера логика, но не разполага с информация от руското Министерство на отбраната за последните атаки в Черно море. Тя не изключи възможността нападенията да са провокация на трета страна. Още: Радев най-после се е изкривил да спомене "онази, която не бива да се споменава", но пак е подчертал, че "няма достатъчно доказателства"

България отчита икономически щети 

По време на срещата премиерът Радев определи нападенията срещу търговски кораби в Черно море като абсолютно недопустими и предупреди, че те водят до значителна ескалация на конфликта.

По думите му, макар България да не участва във войната, страната понася сериозни икономически и финансови щети. Рискът за търговското корабоплаване се увеличава, застраховките поскъпват, а някои превозвачи вече отказват да доставят товари до български пристанища.

Под заплаха са и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, чието оскъпяване може да има допълнителни последици за страната.

Радев заяви, че България ще продължи разследването на нападенията съвместно със съюзниците си от ЕС и НАТО, за да бъде установена истината за случилото се. Още: Йотова опроверга Радев за един от ударените кораби - потъналият не е "Азов Конкорд"

София ще търси обща позиция с Румъния и Турция

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България ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на общи предложения, които да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море, съобщи още премиерът.

Засега публично обявената позиция на правителството е, че няма категорични доказателства за произхода на дроновете. В същото време Радев посочи, че последиците от атаките са в полза на Русия, докато руската посланичка не изключи хипотезата за провокация от трета страна.

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Румен Радев Елеонора Митрофанова война Украйна ударени кораби Черно море
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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