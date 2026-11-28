От Община Царево активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради очакваното влошаване на времето, предаде БНТ. Призовават се жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозата за бурен вятър и силно морско вълнение. Още: Очакват се огромни вълни в Царево, Ахтопол и Синеморец. Властите с предупреждение

Бурен вятър и силно морско течение

Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но в нощта срещу неделя се очаква усилване на вятъра и морското вълнение. Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

От местната администрация призовават гражданите да бъдат предпазливи.

В събота, 28 ноември, се очаква влошаване на времето с периоди на интензивен дъжд и усилване на североизточния вятър. Най-неблагоприятни ще бъдат условията от събота вечерта до неделя сутринта.

Според НИМХ в ранните сутрешни часове на 29 ноември височината на вълните може да достигне около 3,7 метра край Царево, 4 метра край Ахтопол и 4,3 метра край Синеморец.

В неделя морето ще остане бурно през целия ден, а в понеделник, 30 ноември, времето ще бъде студено и ветровито. Във вътрешността на Странджа са възможни превалявания от мокър сняг.

От Община Царево призовават хората да не приближават опасните участъци по брега и да се съобразяват с метеорологичната обстановка, предава БТА.

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