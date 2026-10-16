Възобновиха операцията по изтеглянето на ударения с дронове кораб "Челси-3"

В ход е операция по изтегляне на кораба "Челси-3", след като котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд. Корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. В операцията ще се включи и втори кораб на същия корабособственик – "Челси-2", съобщиха от Министерството на транспорта. Операцията по овладяването и изтеглянето на кораба през вчерашния ден беше временно преустановена поради тежките метеорологични условия.

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"Въпреки че влекачът "Алиот" успя да достигне до съда в 12:45 часа, прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозен риск за безопасността на екипите", обясниха от ведомството.

Моторният кораб "Челси-3", плаващ под малтийски флаг от Гиресун към Джурджулещ, беше ударен от дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла. 15-членният екипаж беше спасен.