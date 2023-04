Да заобиколиш санкциите: Луксозният живот на семейството на Пригожин

Тя се нарича "Цветовете на живота" и се намира в центъра на града. Скоро след това Пригожина започва да излага свои картини, да организира партита и да привлича вниманието на местните медии.

В един от репортажите на държавната руска телевизия "Канал 1" се възхищават на превръщането на жената в сензация в света на изкуството само за една нощ: "Тя не можеше да бездейства и намери не просто хоби, а ново призвание".

Това, което случайните посетители на галерията може да не знаят, е, че художничката има много известен син - Евгени Пригожин. Първо той е продавач на хотдог, а после се издига до ръководител на частната военна компания "Вагнер" и се превърна във военачалник. Сега Готвача на Путин и наемниците му се бият на фронта в Украйна.

Пригожин е един от най-известните обвиняеми военнопрестъпници на планетата. Основаната от него частна армия е обвинявана в нарушаване на човешките права, включително убийства, изнасилвания и изтезания, а бизнес империята му е обявена за "транснационална престъпна организация" от правителството на САЩ.

Като се има предвид интензивният контрол, на който Пригожин е бил подложен през последните години, изненадващо малко внимание е било отделено на семейството му, пише Financial Times в свой обширен материал. Дни преди инвазията в Украйна децата му можеха да се движат свободно из ЕС, наслаждавайки се на живот в лукс, въпреки че баща им и компаниите му бяха подложени на западни санкции от 2016 г. насам.

И все пак, за разлика от много подкрепяни от Кремъл руски магнати, чиито роднини просто живеят от състоянието им, западните правителства смятат, че членовете на семейството на Пригожин от години играят активна роля в многобройните му бизнеси.

Когато миналата година руските танкове навлязоха в Украйна, САЩ, ЕС и Обединеното кралство реагираха, като наложиха санкции не само на водещи фигури, близки до Кремъл, но и на техните семейства. Две от децата на Пригожин и съпругата му са под санкции на САЩ и ЕС, а майка му е санкционирана от Великобритания, ЕС и Канада за това, че подкрепя "Вагнер".

Да се удари с наказателни мерки семейството на Пригожин обаче, се оказва по-трудно от очакваното.

Миналия месец Виолета Пригожина, която сега е на 83 години, спечели неочаквана победа в съда на ЕС. Нейните адвокати убедиха съдиите от първи състав на Общия съд на ЕС в Люксембург, че тя няма икономически връзки със сина си или с основното му дружество "Конкорд". Ограниченията срещу нея бяха отменени, а Съветът на ЕС беше осъден да заплати съдебните ѝ разноски.

Успехът на Пригожина при обжалването на санкциите на ЕС, които според решението се основават на доказателства от "Уикипедия", подчерта правната сложност, свързана с привличането на членове на семействата на подкрепяни от Кремъл фигури към отговорност за действията на техните роднини.

"Това е небрежност", казва Петрас Аустревичус - литовски член на Европейския парламент. "Пригожин и много руски олигарси и държавни служители открито работят срещу Запада, а в същото време те и семействата им се радват на западен лукс".

Евгений Пригожин и семейството му отказват да коментират.

Основателят на ЧВК "Вагнер" се е обявявал против "предателите" в руския елит, които "живеят в чужбина, почиват в чужбина, отглеждат деца в чужбина". Въпреки това до миналата година някои от членовете на семейството му са водили именно такъв начин на живот.

На 20 февруари 2022 г. - четири дни преди инвазията - една руска тийнейджърка се състезава в любителска надпревара по езда с прескачане на препятствия в средиземноморския курорт Олива, близо до испанския град Валенсия. Момичето е Вероника Пригожина, по-малката от двете дъщери на Готвача на Путин. Завършва четвърта и получава парична награда от 50 евро.

Регистрите, събрани от Международната федерация по конен спорт (FEI), показват как от 2014 г. Вероника и Полина, по-голямата дъщеря на Пригожин, се състезават извън Русия в стотици турнири по езда - в Германия, Франция, Португалия, Италия, Белгия и Испания.

Нито един от конете, които дъщерите на олигарха са яздили в тези състезания, не е бил регистриран под името Пригожин във FEI. Няколко източници на FT казват, че те са собственост на Полина Пригожина.

В края на 2019 г., когато бяха издадени санкции срещу личното имущество на Пригожин, включително частния му самолет, почти всички коне, яздени от двете му дъщери, внезапно бяха пререгистрирани в Руската федерация по конен спорт на името на други хора, според данните за собствеността на конете от FEI.

Близките на Пригожин не са просто пасивни бенефициенти на богатството му. Миналата година САЩ заявиха, че Полина, синът му Павел и съпругата му Любов "играят различни роли в бизнес предприятието на Пригожин", което се възползва от "привилегирования му статут в руския елит". Според публикации на баща му в социалните мрежи Павел се е сражавал с "Вагнер" в Сирия и е бил награден с "черния кръст" на ЧВК - нейна собствена награда за военна служба.

