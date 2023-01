"Вагнер" с огромни печалби от злато в Африка, инвестира ги във войната в Украйна

През изминалата година паравоенната организация значително е разширила дейността си в Централноафриканската република, където печалбите от миннодобивната дейност могат да нараснат до почти 1 млрд. долара, според източниците на изданието. Това финансиране вероятно ще бъде използвано от групировката за придобиване на нови оръжия и включване на още бойци към "Вагнер".

Групата, собственост на руския олигарх Евгений Пригожин, известен като Готвача на Путин, се занимава с паравоенни дейности по целия свят и е обвинявана във военни престъпления в Африка, Близкия изток и Украйна. ЧВК "Вагнер" става все по-активна на фронта. Там вагнеровците се сражават на страната на Русия и осъществиха напредък в Соледар и Бахмут, въпреки че са в пререкания с Министерството на отбраната на Руската федерация.

От години американски официални лица предупреждават, че "Вагнер" използва печалбите от миннодобивната дейност, за да подпомага руската държава в условията на западни санкции. Подробностите за проектите в Централноафриканската република (ЦАР) показват, че усилията на Пригожин в областта на минното дело стават все по-доходоносни за организацията му и създават канал за финансиране на войната на Русия срещу Украйна, пише Politico.

