Една трета от колите на Tesla са китайско производство

„Поздравления "Гига Шанхай" за направата на милионния ви автомобил! Сега Tesla вече е произвела над 3 млн.“, споделя Мъск в поста.

Съобщението на Илон Мъск идва след месеци на ограничителни COVID мерки в Китай, които нанесоха щети върху производството на компанията, тъй като шанхайската фабрика произвежда значителен дял от електромобилите на Tesla. Фабриката отваря през 2019 г. и е реципиент на множество инвестиции, предава CNBC.

Локацията на завода е именно в страната, която е и най-голям пазар на електромобили в света. През 2021 г. в Китай са продадени повече електрически превозни средства (3.3 млн.), отколкото в целия свят през 2020 г. (около 3 млн.), става ясно от доклад на Международната агенция по енергетика.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv