Г-7 отделя 600 млрд. долара, за да конкурира китайското икономическо влияние

Лидерите на Г-7 планират да вложат 600 млрд. долара в инициатива, разглеждана като противодействие на китайския икономически план „Един пояс, един път“.

Обсъжданията по инициативата "Партньорство за глобална инфраструктура и инвестиции“ (Partnership for Global Infrastructure and Investment) бяха подновени, след като темата бе засегната по време на миналогодишните преговори на Г-7 във Великобритания. Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че планът ще осигури възвращаемост за всички, предава BBC.

Инфраструктурната инициатива на Китай, оценявана на няколко трилиона долара, е критикувана, че вкарва включените в нея нации, обикновено такива със слабо развита икономика, в дългов капан.

„Искам да бъда ясен. Това не е помощ или благотворителност.“, казва Байдън за инициативата на Г-7. „Това е инвестиция, която ще осигури възвръщаемост за всички“. Тя ще позволи на страните "да видят конкретните ползи от партньорството си с демократични страни", добави президентът на САЩ.

Планът призовава лидерите на Г-7 да отделят 600 млрд. долара в идните пет години, за да финансират стартирането на инфраструктурни проекти в слаборазвити и развиващи се страни.

САЩ обещава да отдели 200 млрд. долара от общата сума. Те ще бъдат събрани основно от федерални фондове и частни инвестиции, а ЕС би следвало да добави още 300 млрд. евро.

Инициативата ще бъде насочена към справяне с изменението на климата, подобряване на условията на човешкото здраве в глобален аспект, постигане на равенство между половете и изграждане на цифрова инфраструктура.

Някои от основните инициативи включват проект, захранван от слънчева енергия в Ангола, съоръжение за производство на ваксини в Сенегал и 1609 км. подводен телекомуникационен кабел, свързващ Сингапур с Франция през Египет и Сомалийския полуостров.

На 26 юни лидерите на Г-7 се официално се събраха на среща на върха в Германия, която се проведе под надслов "Напредък към справедлив свят".

Източник: Getty Images

Планът е представен като начин за противопоставяне на амбициозната китайска инициатива "Един пояс, един път". Стартирана от китайския президент Си Дзинпин през 2013 г., инициативата ,често определяна като "новия път на коприната", осигурява финансиране за изграждане на инфраструктура като пристанища, пътища и мостове в нововъзникващите пазари.

Въпреки че е развила търговски връзки, китайската инициатива също е критикувана като средство за предоставяне на заробващи заеми, принуждавайки обременените с дългове държави да се откажат от ключови активи, ако не успеят да изплатят задълженията си.

Китай отрича това твърдение и отбелязва, че според оценки на Световната банка, ако всички проекти за транспортна инфраструктура в рамките на „Един пояс, един път“ бъдат изпълнени, се очаква да бъдат генерирани 1,6 трлн. щатски долара годишни глобални приходи до 2030 г., което представлява 1,3% от световния БВП.

Страната изтъква, че между 2015 и 2030 г. се очаква 7,6 млн. души, живеещи във включените в китайския план страни, да бъдат извадени от крайна бедност, предава намиращият се под егидата на китайската комунистическа партия вестник Global Times.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пък казва, че целта на Global Infrastructure and Investment е да предостави "положителен мощен инвестиционен импулс на света, за да покаже на нашите партньори в развиващия се свят, че имат избор".

Новият инфраструктурен план беше представен за първи път на срещата на върха на Г-7 през 2021 г. във Великобритания. Наричан по това време Build Back Better World, управляваният от САЩ план се провали поради липса на напредък. Проектът беше преименуван на Partnership for Global Infrastructure and Investment, преди да бъде поставен на дневен ред на срещата на върха през 2022 година.