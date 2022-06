Илон Мъск иска служителите да се върнат в офиса или да се „преструват, че работят“ другаде

Около 30% от офис служителите в САЩ все още работят от вкъщи, според Ник Блум, професор по икономика в Станфорд и съосновател на Working from Home Research Project . Много компании преминават към хибриден модел на работа, при който служителите работят в офисите два или три дни в седмицата, предава The Guardian.

Но най-богатият човек в света очевидно не подкрепя идеята неговите служители да работят от вкъщи. В съобщение, озаглавено „Дистанционната работа вече не е приемлива“, Мъск пише, че „всеки, който желае да работи от разстояние, трябва да прекара в офиса минимум 40 часа седмично или да напусне Tesla. Това е по-малко от изискванията към работниците в заводите.

Нито Мъск, нито Tesla са потвърдили, че той е изпратил съобщението. В отговор на молба на последовател в Twitter обаче за „допълнителен коментар към хората, които смятат, че ходенето на работа е остаряло понятие“, Мъск написа: „Те трябва да се преструват, че работят някъде другаде”.

