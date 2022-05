Коя е най-добрата инвестиционна стратегия според милиардера Илон Мъск

„След като доста ме питат: Купете акции в няколко компании, които правят продукти и услуги, в които вярвате. Продавайте единствено, само ако вие мислите, че техните продукти и услуги се представят по-зле. Не се паникьосвайте когато пазарът го прави.”, посочва Мъск.

Изглежда Илон Мъск следва собствения си съвет относно решението си да придобие Twitter за сумата от 44 млрд. долара. Това става ясно от съобщението за постигнатото споразумение за придобиване, в което Мъск заявява, че иска да „отключи” огромния потенциал на социалната мрежа.

Since I’ve been asked a lot:



Buy stock in several companies that make products&services that *you* believe in.



Only sell if you think their products&services are trending worse. Don’t panic when the market does.



This will serve you well in the long-term.