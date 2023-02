Какво мислят инвеститорите за ChatGPT и другите инструменти, базирани на изкуствен интелект?

Какво мислят представителите на финансовия сектор за възхода на изкуствения интелект? Светлина по темата хвърля последното MLIV Pulse проучване на Bloomberg, което се провежда сред експерти от света на инвестициите.

Напредналите системи на база изкуствен интелект могат да застрашат редица работни места, главно във секторите на финансите, правото и технологиите, сочи последното издание на анкетата.

Интересно е да се отбележи, че въпреки резултатите, над 2/3 от анкетираните експерти не смятат, че тяхната работна позиция е застрашена от изкуствения интелект, при все че преобладаващият дял работят именно във финансовия сектор.

Изкуствен интелект се разработва от десетилетия, но едва през последните месеци интересът на масовата аудитория рязко се насочи към технологията. Повод за това е така нареченият генеративен изкуствен интелект, познат най-вече чрез системата ChatGPT на компанията OpenAI и продуктите DALL-E.

Инвеститорите също не останаха по-назад, като възходът на тези системи провокира експерименти с надеждата, че тези инструменти могат да генерират сериозна финансова възвращаемост.

Участниците в анкетата са разделени почти по равно по въпроса дали си струва да се инвестира в подобни технологии.

Засега изглежда, че използването на изкуствен интелект сред инвеститорите не е нещо масово, тъй като едва 12% от анкетираните посочват, че използват подобен инструмент, а 27% отговарят, че възнамеряват да го сторят.

Над половината от анкетираните заявяват, че дори не са обмисляли използването на изкуствен интелект, който да оказва помощ в инвестирането.

Тези резултати контрастират на нарастващия интерес към акциите на компании, свързани с разработката на изкуствен интелект, подхранен главно от мащабната инвестиция от 10 млрд. долара на Microsoft в OpenaAI, разработчикът на ChatGPT.

Бизнес и инвеститори се намират в своеобразно състезание за голямата награда в нов технологичен сектор, където изкуствения интелект позволява генерирането на медийно съдържание, като текст и изображения, само чрез задаване на прости команди.

Последните примери за генеративен изкуствен интелект позволяват и воденето на свободен разговор със системата на всякакви теми – от прост диалог за времето навън до размисли за световното положение.

Microsoft се изправя срещу компании като Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc. в усилията си да предложи най-умните инструменти на база изкуствен интелект на колкото се може повече хора.

На фона на тази динамика, едва 49% от анкетираните в проучването на Bloomberg, посочват, че са планирали покупка на акции, изложени на подобни инструменти на база генеративен изкуствен интелект.

Като цяло около 41% от анкетираните смятат да увеличат експозициите си към технологични акции, докато 38% планират да поддържат настоящите си стратегии през следващите 6 месеца.

Дори преди настоящата вълна от интерес към изкуствения интелект, въпросът дали технологията ще причини повече ползи отколкото вреди, бе на особен фокус сред работници и бизнеси.

През 2023 година много от западните компании, които започнаха да съкращават персонал с безпрецедентни темпове, същевременно инвестират милиарди в изграждането на собствени възможности, свързани с изкуствения интелект.

През януари Alphabet (компанията-майка на Google) обяви съкращаването на 12 000 работни позиции, като в същото време изпълнителният директор Сундар Пичай отличи изкуствения интелект като ключова сфера за инвестиции.

Подобно нещо се случи в Microsoft, която обяви инвестицията си на стойност 10 млрд. долара в OpenAI само няколко дни след като посочи, че ще освободи 10 000 служители.

Нито една компания не е уникална в това отношение.

"Предстоят много интересни ИИ (изкуствен интелект) войни между технологичните компании“, каза Уенди Хол, професор по компютърни науки от университета в Саутхемптън пред Bloomberg TV.