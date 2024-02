Китайска банка, важна за руските вносители, отказа да работи с Москва

Според тях китайската банка е започнала да обявява прекратяването на отношенията с компании от Русия миналата седмица. Решението е взето преди китайската Нова година (10 февруари), която ще бъде последвана от дълъг уикенд. Това означава, че руснаците няма да могат да изнасят стоки поне до март. "Заради това вече провалихме няколко сделки", разказа собственикът на една от фирмите пред изданието.

В същото време спирането на разплащанията не зависи от платежната система - транзакциите са прекратени както в случая на SWIFT, така и с руския СПФС и китайския CIPS. "Дори ако движението на пари през националните системи не е видимо за американците или европейците, всичко това ясно се отразява в докладите, които западните контрагенти могат да поискат от банката", обясни един от събеседниците на "Ведомости".

Още през декември Zhejiang Chouzhou Commercial Bank предупреди, че ще спре да извършва плащания по определен списък стоки, чийто внос в Русия е забранен от международните санкции, казва бизнесмен от Ижевск, който е купил оборудване за металорежещи машини в Китай. Но, каза той, няколко седмици по-късно банката е спряла всички плащания към неговата компания, независимо от продукта или валутата на плащане.

Други китайски банки също имат ограничени финансови отношения с руски партньори, твърди източник на "Ведомости". Кредитната институция, една от трите най-големи в Китай, е закрила сметката в чуждестранна валута на компанията му. Банката е запазила възможността да прехвърля пари в юани, но е започнала да изисква доказателство за липсата на контакти със санкционирани лица, както и потвърждение, че продуктите не са предназначени за руския Военнопромишлен комплекс и няма да бъдат изпратени в Крим.

Zhejiang Chouzhou Commercial Bank се превърна в основен център за разплащания на руските вносители, вкл. и поради удобното си географско местоположение - седалището й се намира в град Иу, който е един от основните логистични центрове за износ от Китай за Русия.

И други банки ограничиха сделките с Русия

От началото на годината китайските държавни банки затегнаха ограниченията за работа с руски клиенти, пише Bloomberg. Най-малко две големи банки са започнали да проверяват партньорите си от Русия, за да прекъснат отношенията си с тези, които си сътрудничат с руския военно-промишлен комплекс или помагат на санкционирани лица.

Затягането на политиката на банките дойде, след като САЩ заплашиха да наложат вторични санкции срещу чуждестранни кредитни институции, за които ще се установи, че участват в доставките за руския военно-промишлен комплекс. От "големите четири" китайски банки силно са затегнали мерките от Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, посочват източниците на "Ведомости".