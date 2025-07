Пратеникът на Тръмп "магически" спря бомбардировките на Киев, Русия с трагикомичен призив за преговорите (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски използва едноседмичната визита в Киев на пратеника на Доналд Тръмп - Кийт Келог, за да подразни Кремъл. Той заяви, че диктаторът Владимир Путин толкова се страхува от САЩ, че спира да обстрелва Киев, когато американците идват на посещение. "Дори хората вече се шегуват по този въпрос - казват, че трябва да дадем на генерал Келог украински паспорт и да го оставим тук, както и че американците трябва да ни посещават по-често, защото тогава Русия ще бомбардира по-малко", заяви лидерът на нападнатата от Москва страна в интервю за Newsmax.

Още: Опровержение от Белия дом: Думите на Тръмп за удар по Москва са "извадени от контекста"

По време на визитата си досега Келог проведе разговори с висши представители на властта в Украйна. На срещата си със Зеленски той обсъди пътя към мир и начините за слагане на точка на войната на Путин. Подсилването на украинската противовъздушна отбрана, съвместното производство на оръжия и темата за санкции срещу Русия също попаднаха в дневния ред.

Още: Русия порази фирмата на най-богатия човек в Полша (ВИДЕО)

"People are joking that Kellogg should be given a Ukrainian passport." 🇺🇸🇺🇦



Zelensky said that Putin is so afraid of the U.S. that he stops shelling Kyiv whenever Americans come to visit.



“Even people are already joking about it — saying we should give General Kellogg a… pic.twitter.com/yd5rw7TBat