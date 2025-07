Русия порази фирмата на най-богатия човек в Полша (ВИДЕО)

Полският министър на външните работи Радослав Сикорски заяви, че при въздушната атака на Русия по украинския град Виница е нанесен удар по фабриката на полската компания Barlinek Group. Двама души са получили тежки изгаряния. Според топ дипломата на Полша нападението в централния украински град е било "целенасочено". В публикация в X Сикорски пише, че директорът на завода на Barlinek Group във Виница е заявил, че дронове са ударили предприятието от три посоки. Украинските власти и полското консулство работят в тясно сътрудничество, за да реагират на инцидента.

"Престъпната война на Путин се приближава към нашите граници", добави Сикорски.

Заводът във Виница е първият чуждестранен клон на Barlinek Group. Той е открит през октомври 2007 г. и произвежда подови дъски и панели. Групата Barlinek Group принадлежи на Михал Соловьов, който е смятан за най-богатия човек в Полша. Според Forbes нетното му състояние възлиза на 13,8 млрд. долара, което го прави 187-ия най-богат човек в света, предава Euronews.

