Кораб с руски петрол акостира в най-голямата база на ВМС в САЩ: Да или не?

Според информацията, корабът е акостирал на 7 декември. Той е тръгнал от голямото руско пристанище Новоросийск – в хода на войната в Украйна там бяха извършени украински атаки, като цел бяха именно руски мощности за петрол и гориво: Голям пожар в пристанището на Новоросийск: Гори товарният терминал (ВИДЕО). Твърдението е направено на база данни от MarineTraffic (КАРТИ и СНИМКА).

Норфолк е най-голямата военноморска база в света и най-голямата на военноморския флот на САЩ, в която се помещават 75 бойни кораба, 14 пристанища и докове, както и 134 самолета и 11 авиационни хангара.

Андрей Клименко, който е ръководител на Черноморския институт за стратегически изследвания и публикува в личния си профил във Фейсбук първоначалната информация, се коригира – възможно е танкерът да е превозвал минерален тор (амонячна смес), а не петролни продукти. Той обаче напомня, че Новоросийск не е известно пристанище за търговия с минерални торове и добавя: "Ние - за разлика от експертите и журналисти в западните държави - знаем, че руската страна да фалшифицира нещо в договори и всякакви други документи, придружаващи товара, изобщо не е проблем, а нормална практика". Клименко казва и друго – дори да е вярно, защо САЩ прави такъв бизнес в Русия и как плаща, къде отиват американските долари?

Информацията веднага беше подхваната и в Twitter, като именно там се твърди и, че корабът не е акостирал във военната база в Норфолк, а на международния терминал Matex в Норфолк.

While Avenca is not at the Norfolk Naval Base or Craney Island, it is pierside at the IMTT Terminal in Norfolk.



This does raise the issue about how a Russian-loaded, Liberian-flagged, Norway-managed tanker was allowed to offload in the US with Russian oil since it was banned by… https://t.co/U4BCEtAQ2b pic.twitter.com/WTnqBCehDe