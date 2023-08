Голям пожар в пристанището на Новоросийск: Гори товарният терминал (ВИДЕО)

Причината за пожара още не е обявена официално.

Преди да избухне пожарът обаче тази нощ няколко експлозии са разтърсили града. Руското военно министерство съобщи за атака на два морски дрона.

Още: Съсипаният от украинците руски десантен кораб "Оленогорский горняк" се оттегля за дълъг ремонт

Пристанището е цел на украинските сили, тъй като именно там корабите от Руския черноморски флот зареждат гориво. Официално това обяви говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк още когато украинците успешно удариха терминала преди около половин месец: Руски военен кораб бълбука отчаяно след удар с дрон с 450 кг тротил (ВИДЕО)

