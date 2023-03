Развръзка с фалиралата Silicon Valley Bank

Всички депозити на фалиралата Silicon Valley Bank ще бъдат придобити от First Citizens Bank & Trust Co. Това съобщи Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC).

Още една американска банка със сериозни проблеми



Всички 17 клона на SVB ще отворят днес, вече като клонове на First Citizens Bank&Trust Company. От First Citizens посочиха, че клиенти на фалиралата банка "трябва да продължат да използват текущия си клон, докато не получат предизвестие“. Освен това вложителите на SVB автоматично ще станат вложители във First Citizens Bank&Trust Company.

Споразумението включва закупуване на активите на SVB от First Citizens за близо 72 милиарда долара с отстъпка от 16,5 млрд. долара. Освен това ценни книжа и други активи за 90 млрд. долара ще останат в синдика за разпореждане на FDIC.

"Това беше забележителна транзакция в партньорство с FDIC, която трябва да вдъхне доверие в банковата система", заяви Франк Холдинг, главен изпълнителен директор на First Citizens.

Към 10-ти март SVB имаше около 167 милиарда долара общи активи и 119 милиарда долара общи депозити.

First Citizens е базирана в Роли, Северна Каролина и е един от най-големите купувачи на проблемни кредитори през последните години.