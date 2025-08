Русия атакува пазар в Дружковка, има ранени (ВИДЕО)

Най-малко седем души са били ранени след атака с дронове на пазар в Дружковка, Донецка област. Руската страна е атакувала с дронове "Герань-2", регистрирани са най-малко осем попадения. Сред ранените са шест жени на възраст от 22 до 71 години, както и 57-годишен мъж. Нанесени са щети на две жилищни сгради, търговски комплекс, три административни сгради, магазин и 9 автомобила.

САЩ: След санкциите на Тръмп, Русия няма да има нито приятели, нито търговски партньори (ВИДЕО)

Russian forces attacked the market in Druzhkivka, Donetsk region, with a reported strike on the “Avrora” store. Local media say around 10 explosions have been heard since the morning. pic.twitter.com/t4dD1CgdwQ