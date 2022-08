Русия се сбогува с долара и еврото

"На фона на нарастващия геополитически натиск от "колективния Запад", единственият начин да се гарантират стабилни търговски, икономически и инвестиционни връзки между Русия и нейните партньори е да се избегне използването на валути, които са станали "токсични", преди всичко щатския долар и еврото и да преминеm към сетълменти в приемливи алтернативи, предимно в национални валути", обяснява Панкин.

По думите на дипломата Москва смята и другите основни световни валути – британската лира, японската йена и швейцарския франк – за ненадеждни като долара и еврото.

