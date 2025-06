Танкер с капитан-българин се блъсна във вероятно кораб на руския сенчест флот (ВИДЕО)

Танкерът FRONT EAGLE, който се сблъска с друг плавателен съд около 15 минути след полунощ, на разстояние приблизително 24 морски мили от Фуджейра, край бреговете на Обединените арабски емирства, е бил управляван от български капитан. След удара на борда е възникнал пожар, който е бил своевременно потушен. Няма пострадали моряци, а в района няма установено замърсяване, информират от компанията.

Оттам уточняват, че предстои пълно разследване на инцидента, като подчертават, че той представлява навигационен случай и не е свързан с текущите конфликти в региона. Корабът е поел курс към близко пристанище, а в разпространената първоначална информация се изтъква адекватната и професионална реакция на българския капитан и неговия екип при справянето със ситуацията.

Система за електронно заглушаване, вероятно използвана от Иран, може да е довела до катастрофа между два петролни танкера в близост до Ормузкия проток - защото заглушаването е нарушило работата на системите за навигация на корабите, предаде по-рано днес Reuters.

💥💥Oil Tanker Adalynn Engulfed in Flames After Collision



A massive oil tanker, Adalynn, caught fire after colliding with the Front Eagle in the Gulf of Oman — right next to the world's busiest oil artery.



The Front Eagle was transporting 2 million barrels of Iraqi crude to… pic.twitter.com/HHy8kXeEqP