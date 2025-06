Принцът в изгнание Реза Пахлави призова иранците на бунт срещу аятоласите (ВИДЕО)

Отдавна живеещият в изгнание ирански опозиционен лидер принц Реза Пахлави призова народа на Иран да се надигне срещу режима на аятоласите. "Ислямската република се срива — процесът е необратим. Бъдещето е светло. Сега е моментът да се надигнем, да си върнем Иран. Надявам се скоро да застанем рамо до рамо.", заяви той. Още: Синът на Реза Пахлави: Аятоласите ще паднат до месеци

През януари 2020 г. на пресконференция във Вашингтон Реза Пахлави направи паралел между протестните демонстрации в Иран през последните месеци и ислямската революция, която доведе до свалянето на баща му от власт в началото на 1979 година.

Падането на режима в Техеран е "само въпрос на време", заяви 59-годишният бивш престолонаследник, който живее в предградие на американската столица Вашингтон. "Остават само няколко седмици или месеци, за да се стигне до окончателното сгромолясване, също като през трите последни месеца на 1978 г. преди революцията", добави той. Още: Иранският аятолах е в бункер, Израел е предпочел да го остави жив

