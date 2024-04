Замразени руски активи за Украйна: Добри новини от Г-7 (ВИДЕО)

На пресконференция с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен той обърна внимание на това колко е важна подкрепата за Киев предвид продължаващата руска агресия.

"Знаем, че те се нуждаят от пари под формата на замразените руски суверенни активи, а ние постигаме добър напредък по отношение на това как да получим достъп до тези средства на договорена основа", отбеляза Камерън. И заяви, че още напредък по този въпрос ще има на срещата на върха на Г-7 този юни в Италия.

Също така британският външен министър призова по изключително дипломатичен начин американските конгресмени от Републиканската партия в Камарата на представителите да гласуват пакета от над 60 милиарда долара в помощ на Киев. Той е блокиран в долната камара от месеци.

„Идвам тук не за да изнасям лекция на някого, нито да казвам на някого какво да прави. Идвам тук като огромен вярващ в тази страна. Смятам, че е дълбоко във ваш интерес за сигурността и бъдещето ви, бъдещето на вашите съюзници, ако отпуснете средствата“, каза Камерън.

Great Britain and the USA have made progress on the transfer of frozen sovereign assets of the Russian Federation to Ukraine, which will hopefully be presented at the G7 in June, Minister of Foreign Affairs David Cameron said. pic.twitter.com/P0WMt6Lko6