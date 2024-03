Официално: ЕС предложи как да се помогне на Украйна с печалбите от замразените руски активи

90% от тези печалби ще бъдат разпределени чрез Европейския механизъм за мир, а останалите 10 % - чрез бюджета на ЕС. Това означава, че 9/10 от приходите ще са за оръжия за Украйна, ако всички държави членки приемат проекта на Борел.

Другата част, или 1/10, ще е за стимулиране на украинската отбранителна индустрия.

Today I presented a High Representative proposal for a Council decision to use the windfall revenues from Russian immobilised assets to support Ukraine in its fight to prevail.



90% will be allocated via the European Peace Facility and 10% via the EU budget.

1/2