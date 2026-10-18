Църковен празник на 19 октомври: Почитаме голям светец, покровител на българския народ

На 19 октомври църквата почита Преп. Йоан Рилски Чудотворец и Свети прор. Йоил. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 19 октомври

Свети Йоан Рилски е роден около 876 г. в семейство на благочестиви селяни в село Скрино на десния бряг на река Струма, разположено на един от склоновете на Руенската планинска верига. Загубил рано родителите си, Йоан служил като пастир на чужденци. Един ден собственикът на стадото набил момчето, задето загубило крава и теле. Йоан се обърнал към Бог за помощ и Господ не само го чул, но и извършил чудо, разкривайки, че Йоан е Божият избраник. Младежът намерил кравата и телето отвъд река Струма, но докато търсил, водата на реката се покачила и телето не могло да премине.

Йоан се помолил на Бог, сложил горната си дреха върху водата, направил кръст върху нея, взел телето и тръгнал с него, сякаш по суша, към другия бряг. Собственикът на стадото, скрит в гората, се уплашил от това чудо и щедро възнаградил младежа, след като го освободил от дома му.

След като раздал богатството си на бедните, Йоан станал послушник в един от близките манастири – вероятно манастирът „Свети Димитрий“, разположен на върха на Руан. Там Йоан се научил да чете и пише и започнал да изучава Светото писание , богослужебните книги и произведенията на Светите отци. След известно време той дал монашески обети и се оттеглил в гората, където се установил в колиба, направена от плетени клони. Той живял на склона на висока, безплодна планина, прехранвайки се с диви растения.

Малко по-късно разбойници го нападнали през нощта. Свети Йоан бил принуден да се пресели в пустинна местност по горното течение на река Струма, където живял в тъмна пещера.

Дванадесет години Йоан живял в пещера, отдавал се на аскетичен пост и молитва, а след това се отправил към Рила планина. Никога не се задържал дълго на едно място, Йоан се скитал по склоновете на планините Бричебора, Царев и Еленин, докато се установил на място, наречено Голец. Дълго време Йоан живял в хралупа на дърво. Нито едно животно не се осмелило да му навреди.

След известно време последователи, търсещи уединение, започнали да се заселват близо до Йоан. Тогава Йоан основал манастир в подножието на скала, недалеч от река Рила. Първоначално монасите живели в колиби, но по-късно на мястото на подвижническия подвизх на Йоан били построени църква и килии.

През 941 г. Йоан избрал своя любим ученик Григорий за свой наследник, а самият той се уединява в пещера. Йоан прекарва последните пет години от земния си живот в мълчание и молитва. На 18 август 946 г. , на седемдесетгодишна възраст, той мирно издъхва е погребан в притвора на манастирската църква в каменна гробница, която е оцеляла и до днес. Светият живот на подвижника и знаменията на Божията милост чрез неговите молитви се превръщат в най-мощната проповед на християнската вяра в новопокръстената българска земя.

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В Светото писание има много малко информация за биографията на Йоил . В началото на книгата си пророкът е представен като „Йоил, син на Петуил“. Името Йоил е от еврейски произход и традиционно се тълкува като „Господ е Бог“. Основното наследство на Йоил е малка пророческа книга, която става част от Стария завет.

Какво не бива да правите на 19 октомври? На този ден се обръщало специално внимание на взаимоотношенията с другите. Предците ни са се опитвали да избягват спорове с близки и съседи, тъй като вярвали, че конфликт, започнал на този ден, ще бъде труден за разрешаване и може да продължи много дълго време. Пренебрегването на тези, които се нуждаят от подкрепа, също било неприемливо.

Какво можете да правите на 19 октомври? Нашите предци вярвали, че по това време есента най-накрая отстъпва място на зимния студ. На този ден традиционно завършвали приготовленията на дома за студа. По традиция на трапезата се сервират ястия с пилешко месо.

19 октомври се празнува с тържествена литургия в Рилския манастир. Населението около Рилския манастир нарича този празник Ден на отеца. Трудно може с категоричност да се посочи кое е събитието, което се отбелязва на този ден. Преобладаващото мнение е, че на този ден се чества пренасянето на мощите на светеца от Рила в Средец.