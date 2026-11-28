Утре, 29 ноември, е празникът на светите мъченици Парамон и Филумен в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 29 ноември

Светите мъченици Парамон и Филумен са живели през ранния християнски период, приблизително през III-IV век, когато християните са били преследвани от римските власти заради вярата си. Имената им са известни благодарение на легенди за смелост във вярата и непоколебимост пред лицето на жестоките палачи.

Парамон бил християнин, известен с ревностната си вяра. Според някои източници, той бил занаятчия или учител и активно проповядвал християнството на хората, което привлякло вниманието на езическите власти.

Филумен бил негов съюзник във вярата, който го подкрепял в проповедите и християнското му дело. Известно е, че и двамата мъже са били измъчвани и убити заради изповядването си на Христос. Тяхното мъченичество се превърнало в пример за вярващите и символ на непоколебимост пред лицето на преследването. Те отказали да се отрекат от Христос, въпреки заплахата от мъчения. Те били екзекутирани, а мъченичеството им станало свидетелство за тяхната непоколебима вяра и любов към Бога.

Народните поличби на 29 ноември вещаят каква ще е зимата. Сутрешната слана по дърветата предвещава мразовит декември. Ако духа северен или североизточен вятър на 29 ноември, това обещава мразовита зима.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, най-добре е да се въздържате от чистене и изхвърляне на боклука на този ден – в противен случай се вярва, че бихте могли случайно да „изхвърлите“ късмета и просперитета от дома си заедно с боклуците. Също така не е препоръчително да споделяте плановете си – след като ги споделите с другите, те могат да останат само мечти завинаги. Това също не е добър ден за преместване или правене на големи промени в дома ви.

Какво можете да направите утре? На този ден традиционно се пекат постни сладкиши. Според народното поверие е добре този ден да се вземе нещо дребно назаем от съседите - вярвало се е, че тогава богатството ще „почука“ на вратата на човек.

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