На 28 ноември православната църква почита паметта на Свети Стефан Нови. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 28 ноември

Свети Стефан Нови е живял приблизително от 715 до 767 г. и е родом от Константинопол. Още от младостта си се отличава с благочестие и страст към монашеството. След като завършва послушание в няколко манастира, става духовен наставник на много монаси и миряни.

Известно е, че на 16-годишна възраст Стефан приема монашески обети. Впоследствие се установява на планината Аксентий (близо до Халкидон), където под ръководството на опитни старци преминава през строга школа на послушание и непрестанна молитва. След смъртта на своя наставник Авксентий, Стефан е избран за игумен на манастира. Почитан като аскет, който съчетавал строгостта на аскетизма с нежно и проникновено духовно ръководство, той успява да се сдобие с голям духовен авторитет.

По време на управлението на император Константин V Копроним (741–775) иконоборството приема особено сурови форми. Свети Стефан открито защитава почитането на иконите, твърдейки, че изображението не е идол, а свидетелство за Въплъщението на Бога и средство за издигане на мисълта до нейния първообраз.

Популярността му сред народа и духовенството започнала да притеснява властите. Имперската администрация започнала да търси претексти за обвинения. Срещу Стефан били повдигнати измислени обвинения, вариращи от неподчинение до държавна измяна.

След поредица от разпити и заточения, Стефан бил затворен в Константинопол. В затвора е подложен на множество мъчения. Въпреки натиска, той не се отказва от почитта си към иконите и не подписва никакви императорски укази.

На 28 ноември 767 г. Стефан Нови е екзекутиран: войници, подстрекавани от чиновници, го убиват с камъни.

Какво не бива да правите на 28 ноември? На този ден не е добре да давате големи обещания - те могат да „обвържат“ човек духовно. Не трябва да се проявява жестокост или агресия - всичко, което влошава душевното състояние: осъждане, раздразнение, негативни мисли - се счита за нежелателно. Забранено е да се шие или реже плат вечер - за да не се „наруши“ благополучието у дома.

Вярвало се е, че „ Стефан Нови носи зимата в дома “ - в народните вярвания този празник символизира настъпването на студеното време. Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден. Ясният ден означава мразовита, но суха зима. Ако духа силен вятър, това вещае виелици и снежна зима. Мъглата сутрин вещае, че зимата ще бъде мека, дъждът вещае късна, влажна и нестабилна зима.

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