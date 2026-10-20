Адаптации по Болеслав Прус, Елфриде Йелинек и Миеко Каваками на Синелибри 2026

Дванайсетото издание на кино-литературния фестивал Синелибри продължава до 8 ноември с пъстра селекция от изтънчени кино-литературни "зрелища". Сред тях са амбициозна екранизация на "Кукла" – класическия роман на Болеслав Прус, меланхолично красив филм по "Всички влюбени в нощта" – една от най-обичаните книги на японската писателка Миеко Каваками, и "Кървавата графиня" – новият филм на Улрике Отингер с шеметната Изабел Юпер в ролята на графиня Батори.

На 23 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер" е премиерната прожекция на японско-френската драма "Всички влюбени в нощта". Филмът разказва историята на жена, изживяваща първата си любов, но наред с красотата на романтиката изследва и противоречията, парадоксите и измамите, присъщи на човешката природа. Произлязла от въображението на Миеко Каваками, авторката на романите "Небе" и "Гърди и яйца", книгата "Всички влюбени в нощта" (2011) се превръща в истинска международна сензация – това е и първият японски роман, номиниран за Националната награда на литературните критици в САЩ.

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Сто тридесет и шест години след излизането на "Кукла", един от величавите епоси на полската литература, режисьорът Мачей Кавалски предлага нова игрална адаптация на тази неувяхваща история за сляпа страст, амбиции, суета и разочарования. Сложната социалнопсихологическа творба на Болеслав Прус представлява внушителна панорама на живота във Варшава през втората половина на XIX век. През годините романът е адаптиран както на големия екран, така и в телевизионни поредици, има сценични версии, мюзикъли и дори радиосериал по него.

Настоящата игрална версия се увенчава с невиждан касов успех – още през първата седмица в Полша филмът на Кавалски е гледан от над 600 000 зрители. Във филма участва цяла плеяда от звезди на полското кино, сред които Кристина Янда и Анджей Северин, а в образите на Станислав Вокулски и красивата Изабела Ленцка се превъплъщават актьорите Марчин Дорочински и Камила Уржедовска. Официалната премиера в София е на 26 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер". Събитието се осъществява в сътрудничество с Полския институт в София и Посолството на Република Полша.

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След като спечели наградата за най-добра история от международния фестивал за филми за дивата природа GREEN SCREEN в Германия, документалният филм "Фрост и мечетата" ще бъде показан и у нас. Официалната му премиера е на 26 октомври от 19:00 ч. в Дома на киното в присъствието на популярния норвежки режисьор, оператор и фотограф Асгеир Хелгестад. Дълбоко свързан с природата, Хелгестад разкрива опустошителния ефект от изменението на климата върху Свалбард, най-бързо затоплящото се място на земята.

В продължение на десет години той проследява необикновения живот на полярната мечка Фрост, която отглежда мечетата си в бързо променящата се Арктика. Мълчаливото наблюдение постепенно се превръща в интимно пътешествие – разказ за оцеляване и любов, загуби и враждебност. Сблъсквайки се с последиците от човешките действия, режисьорът повдига фундаментален въпрос: могат ли съчувствието и разбирането да преодолеят пропастта между хората и животните, преди да е станало твърде късно.

С това изборът от събития на 26 октомври не се изчерпва. На същата дата от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ще се състои специална прожекция на новия филм на Кристоф Оноре – горчивата комедия "Сватба с вкус на портокал". По изключително оригинален начин еуфорията около едно празнично събитие се преплита с истории за личните травми на гостите и прераства в разказ за отчуждението и предизвикателството да намериш мястото си в свят, в който идентичността се определя от формални граници и процедури.

На 28 октомври от 20:15 ч. в кино "Люмиер" ще се състои национална премиера на "Кървавата графиня" – екстравагантна хорър пародия на режисьорката Улрике Отингер, доайен на немската контракултура. В тази причудлива хумористична история легендарната графиня Елизабет (Ержебет) Батори и нейната прислужница се впускат в "бароково" приключение из Виена, за да открият червения еликсир на живота. Ако някога сте се чудили какво може да се роди от срещата между "Носферату" на Робърт Егърс и "Гранд хотел Будапеща" на Уес Андерсън, може би то би изглеждало приблизително като "Кървавата графиня" – гротескният виенски валс на Отингер. Като прибавим в сметката Изабел Юпер в кървавочервена рокля, изкушението става двойно по-неустоимо! Събитието се осъществява в сътрудничество с Посолството на Австрия и Австрийския културен форум - София.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн. Допълнителна информация за филмовата програма и за предстоящите специални събития ще намерите на уебстраницата на фестивала: www.cinelibri.com.