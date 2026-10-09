Италиански кинопремиери в програмата на Синелибри 2026

Трета поредна година зрителите на Синелибри ще имат възможност да гледат отбрани италиански адаптации на литературни произведения. Утвърденият вече модул Italian Screens, или "Пътуване до Италия", включва осем премиерни заглавия, измежду които седем пълнометражни игрални филма и един документален. Организаторите на фестивала открояват прелестната романтична драма "Ще се случи тази вечер" с почерка на Нани Морети, новото изкушение на Марио Мартоне, озаглавено "Лудории", и завладяващия разказ за личността и творчеството на Брунело Кучинели, дело на Джузепе Торнаторе.

Поетичен и неконвенционален като форма, "Брунело: Джентълменът визионер" е още едно свидетелство, че Джузепе Торнаторе е ненадминат майстор на драматичната визия и епичния размах в киното. Режисьорът на "Ново кино "Парадизо" и "Легенда за пианиста" съчетава документални кадри, архивни материали и художествени възстановки, за да превърне живота на Брунело Кучинели в истинско кинематографично угощение. Малцина знаят, че Торнаторе започва кариерата си именно като автор на документални филми. Проследявайки стъпките на Кучинели от детството му в Умбрия до изграждането на луксозната му империя, филмът се интересува не толкова от модата и бизнес постиженията, колкото от неговите идеи за достойнството, красотата, общността и смисъла на човешкото постоянство.

"Една история" е интимна драма за двама души, които след години съвместен живот се откриват отново — първо като личности, а после и като двойка. Става дума за Ерика и Мауро, пресъздадени на екрана от Алба Рорвахер и Гуидо Каприно. Когато дъщеря им заминава да учи в друг град, привидно спокойният им живот започва да се разпада. Същинската тема на този универсален в посланията си филм е не толкова кризата на един брак, колкото кризата на личността. Въпросът "Какво остава от нас, когато престанем да живеем само за другите?" може да бъде отнесен към всеки зрител над определена възраст. "Една история" е режисьорски дебют на актрисата Анна Фолиета, известна с ролите си в "Перфектни непознати" на Паоло Дженовезе и "Ако животът ти сервира лимони" на Чиро Д‘Емилио.

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Екранизация на едноименния роман на Доменико Старноне, психологическата драма "Лудории" е дело на Марио Мартоне - многократно награждаваният режисьор и сценарист, когото зрителите на Синелибри познават добре. След като пренесе на големия екран героите на Елена Феранте ("Тягостна любов") и Ермано Рия ("Носталгия"), и направи завой към Рим с биографичната драма "Навън", сега Мартоне се връща на територията на Неапол с новата си творба, в която блести самият Тони Сервило. Именитият актьор се превъплъщава в образа на прочут илюстратор на книги в заника на кариерата си, принуден да се запознае "отблизо" с невръстния си внук. След световната си премиера на фестивала във Венеция тази иронична битка между поколенията, която въздейства и като притча за безжалостната надпревара, на която ни обрича животът, несъмнено ще зарадва българските почитатели на Мартоне и Сервило.

Копродукция на Италия и Франция, "Ще се случи тази вечер" на Нани Морети е красива и страстна история, разказана нелинейно и с нескрито желание да окуражи всички, които продължават да вярват в "безсрамната" логика на сърцето. Изтъкнатият италиански режисьор не за пръв път прибягва към творчеството на израелския писател Ешкол Нево. През 2021 г. той екранизира романа му "Три етажа", който беше показан премиерно на кинофестивала в Кан и номиниран за "Златна палма". Тази година, близо четири десетилетия след последната си поява във Венеция, Морети се връща в града на романтиката с навярно най-романтичния филм от програмата на Синелибри 2026, вдъхновен от сборника с разкази "Гладно сърце".

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Зрителите ще имат удоволствие да се срещнат и с трима специални гости. Алина Мараци е италианска режисьорка и визуална артистка, утвърдила се с авторски документални и игрални филми, изследващи механизмите на паметта, семейните отношения и социалните трансформации. Последният ѝ филм е биографичната драма "Момичето с фотоапарата" (2026), екранизация на удостоения с награда "Стрега" роман на Хелена Янечек, който разказва за фотографката Герда Таро, загинала по време на Гражданската война в Испания. Световната премиера на филма, ловко съчетаващ художествен разказ и архивни материали, се състоя в рамките на програма "Хоризонти" на фестивала във Венеция. В София Алина Мараци ще представи филма на 29 октомври от 18:00 ч. в кино "Одеон".

След световната премиера в Локарно режисьорът и сценарист Серхио Кастро Сан Мартин пристига у нас за българската премиера на филма си "Чилиецът", копродукция на Италия, Чили и Швейцария. Историята черпи вдъхновение от книгата "Алдо Марин, пушечно месо" на чилийския журналист и писател Хуан Кристобал Гуарельо, която представлява документално журналистическо изследване за живота на чилийския революционер, избягал в Италия след преврата на Пиночет. Зрителите ще могат да видят филма на 5 ноември от 19:00 ч. в кино "Люмиер" и да зададат лично своите въпроси на режисьора.

На 22 октомври от 20:00 ч. в кино "Одеон" продуцентката Валентин Леви ще представи филма си "Франческа и Джовани: Любов и мафия". Режисирана от Симона Ицо и Рики Тоняци, тази необикновена драма е създадена по мотиви от книга на Феличе Каваларо и разказва за храбрите италиански магистрати Франческа Морвило и Джовани Фалконе, спътници в живота и в неравната борба със сицилианската мафия. Действието започва в Палермо през 1979 г., осветявайки случая на 15-годишния Дино, обвинен в убийството на баща си. Сценаристите се фокусират върху гледната точка на Морвило, тъй като Фалконе вече е добре познат като символ на съпротивата срещу мафията, като превръщат сантименталната история за тяхната близост в история за моралния избор.

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Част от програмата е и темпераментният филм "Сицилианската роза", вдъхновен от биографичната книга "Любовта, която нося" на Лука Торегроса. Филмът пресъздава бурния живот на Роза Балистрери – легендарна фигура във фолклорната музика на Сицилия през XX век. Тя е не просто певица, а cantastorie – разказвачка на истории чрез песни, които се отличават със силен социален заряд. Родена през 1927 г. в много бедно семейство, Роза води труден живот, белязан от оскъдица и насилие. Нейният характерен, дрезгав и драматичен глас се превръща в запазена марка и символ на Сицилия.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн.