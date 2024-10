Дебютиращ филмов композитор победи Ханс Цимер на Световните награди за саундтрак

Композиторът на музиката за филма "Клети създания" Джърскин Фендрикс е големият победител на Световните награди за саундтрак (WSA) за 2024 г., съобщи "Screen Daily". На церемонията, състояла се по време на закриването на кинофестивала в Гент, Белгия, Фендрикс взе отличията за филмов композитор на годината и за откритие на годината.

Филмовата музика за "Клети създания" (2023) е първата, която Джърскин Фендрикс композира. Той работи отново с режисьора Йоргос Лантимос над следващия му филм "Благи деяния" (2024), за чиято музика също получи номинация. В категорията за композитор на годината Фендрикс надделя над именити творци на филмова музика като Ханс Цимер и Лудвиг Йорансон. Към приза Джърскин Фендрикс прибави и отличието за откритие на годината.

Другите наградени

Били Айлиш, снимка: Getty Images

Натали Холт спечели наградата за телевизионен композитор на годината за втория сезон на сериала "Локи" с Том Хидълстън в главната роля. Певицата Били Айлиш и брат ѝ Финиъс О'Конъл взеха наградата за най-добра оригинална песен за What Was I Made For? от филма "Барби". Наградата за музика за видеоигри отиде при Брендън Буун за "Slay the Princess".

Приз за цялостно творчество получи Елиът Голдентал, композирал музиката за филми като "Гробище за домашни любимци", "Пришълецът 3", "Разрушителят", "Интервю с вампир", "Батман завинаги", "Жега" и други, съобщава БТА.

