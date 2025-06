Paatos са специалните гости за концерта на Opeth в София

Шведската прогресив рок група PAATOS ще бъде специален гост на цялото европейско турне на Opeth "The Last Will and Testament", включително и на шоуто в София. Това е първото гостуване на PAATOS в България. PAATOS е основана в края на 1999 г. в Стокхолм от бивши членове на шведските формации Landberk и Änglagård. Съставът включва вокалистката Petronella Nettermalm и барабаниста Huxflux Nettermalm. Групата изгражда разпознаваем стил, който съчетава прогресив рок, трип хоп, пост-рок и джаз атмосферика.

Сравнявани често с Portishead, Anekdoten и Sigur Rós, PAATOS издават няколко студийни албума и през 2006 г. се присъединяват към европейското турне на Porcupine Tree. През 2024 г. групата се завърна с новия си албум "Ligament", а сингълът "Beyond the Forest" включва специалното участие на Mikael Åkerfeldt от Opeth – сътрудничество, което подчертава връзката между двете групи.

Билети за концерта можете да закупите от мрежата на Eventim, а повече информация можете да откриете в официалното събитие във Facebook.

Какво да очакваме от концерта

И този път Opeth ще представят шоу, което ще ни накара да се почувстваме така, сякаш ги гледаме на живо за първи път. Но при Opeth винаги е така – очаквай неочакваното. Те са отворени към експеримента, с лекота придават нов и винаги свеж израз на идеите си, без да забравят корените си.В забележителната си над 30-годишна кариера бандата не само преминава през множество промени в състава, но и през истински метаморфози, отправяйки музикални предизвикателства както към себе си, така и към феновете си.Познавачите на явлението Opeth казват, че с новия си албум групата е сътворила нещо отвъд въображението – музика, която надскача дори техните собствени стандарти. "The Last Will and Testament" е най-мрачният и тежък албум, който са писали от десетилетия, и същевременно е техният най-смел прогресив проект.

Opeth са известни със способността си да пресъздават сложността на музиката си на живо по уникален начин, съчетавайки прогресив метъл с фолк, джаз и дет метъл. Те са културен феномен, а музикалното наследство, носещо подписа на Mikael Åkerfeldt, вероятно скоро ще бъде разглеждано в специализираните учебни заведения като пример за напредничаво композиторско мислене.

А нагледен урок по това изкуство ще получим на 10 октомври.

