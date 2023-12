Фестивалът за документално и анимационно кино "Златен Ритон" бе открит за 27-и път

С думи за значението на този най-голям форум за документални и анимационни филми приветстваха публиката заместник кметът на на града г-н Пламен Панов, директорът на НФЦ г-н Петър Тодоров, както и членовете на журито Петя Накова, Геновева Димитрова и Йоханес Артинян.

Директорът на НФЦ Петър Тодоров, фотограф: Владислав Христов

Програмата стартира ударно с филмите: "Васил Арнаудов – диригент на света", "Ваймар експрес" и "Моралът е доброто".

Днес, 15 декември, започва анимационната програма с два награждвани на междуанродни фестивални филма: "Следа" на Аспарух Петров и "Флорентинска нощ" на Сотир и Пенко Гелеви. Следват документалните "Пътуване към прошката" на Ясен Григоров, "Оловният войник" на Костадин Бонев, "Съпричастност" на Михаил Венков и дебютът на София Стойчева "Неравноделната душа".

"Неравноделната душа" е филм, който си задава въпроса какво привлича хората от най-богатите държави в света към една малка и бедна източноевропейска страна. Какво успяват да открият тук, когато в същото време много от българите емигрират в чужбина? Тук те се докосват до живата ни фолклорна традиция, която в техните страни отдавна се е загубила.

Още от програмата на "Златен ритон"

В програмата "Открити хоризонти" пък можете да видите филма на Бистра Окереке "In Between". Експерименталната късометражна продукция "In Between" е поетично отражение върху темата за принадлежността. Бистра Окереке е поетеса и актриса от нигерийски и български произход. В своите стихотворения тя изследва универсални и специфични преживявания на човек от смесен произход. "In Between" е експериментален филм с документални елементи, който засяга темата за самоличността. Чрез преплитане на различни стилови похвати (документалени, танцови и визуално-абстрактни кадри), филмът разкрива на зрителя интимния свят на Бистра.

Кадър от филма "Пъпна връв", снимка: "Златен ритон"

Провокативен и въздействащ е и филмът "Пъпна връв" на Борис Попхристов. Това е филм, показващ мъдростта на живота в симбиоза с природата през призмата на природното земеделие.

Повече за програмата на фестивала можете да откриете в сайта на "Златен ритон".

