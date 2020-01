Ясни са номинациите за "Оскари 2020"

Номинациите за "Оскар" вече са факт. Предстои да разберем кои ще са победителите на церемонията по връчването на наградите на 10 февруари. Пълен списък на номинациите за Оскари 2020

"Оскарите" и тази година пак ще са без водещ, вижте ЗАЩО , а ето и дългочаканите конкуренти!„Пълно ускорение“ „Ирландеца“ „Джоджо Заека“„Жокера“ „Малки жени“ „Брачна история“ „1917“ „Имало едно време в Холивуд“„Паразит“Мартин Скорсезе Тод Филипс Сам Мендес Куентин Тарантино Бонг Джун-хоАнтонио Бандерас Леонардо ди Каприо Адам Драйвър Хоакин Финикс Джонатан ПрайсСинтия Ериво Скарлет Йохансон Сърша Ронан Чарлийз Терон Рене ЗелуегърЛора Дърн –„Брачна история“ Кати Бейтс – „Ричард Джуъл“ Скарлет Йохансон – „Джоджо Заека“ Флорънс Пю – „Малките роли“ Марго Роби – „Бомба със закъснител“Том Ханкс – „A Beautiful Day in the Neighborhood“ Антъни Хопкинс – „Двамата папи“ Джо Пеши – „Ирландеца“ Ал Пачино – „Ирландеца“ Брад Пит – „Имало едно време в Холивуд“„Ирландеца“ „Жокера“ „The Lighthouse“ „1917“ „Имало едно време в Холивуд“„Ирландеца“ „Джоджо Заека“ „Жокера“ „Малки жени“ „Двамата папи“„Вадете ножовете“ „Брачна история“ „1917“ „Имало едно време в Холивуд“ „Паразит“„Дъщеря“ „Hair Love“ „Китбул“ „Memorable“ „Сестра“„Американска фабрика“ „Honeyland „Пещерата“ „Ръбът на демокрацията“ „For Sama“„In the absence“ „Learning to skateboard in a warzone (If you are girl)“ „Life overtakes me“ „St. Louis Superman“ „Walk Run Cha-Cha“