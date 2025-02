Невиждано: Режисьорът на "Емилия Перес" се разграничи от Карла София Гаскон (ВИДЕО)

Жак Одиар - режисьорът на филма "Емилия Перес", който печели призове наред и се смята за най-голям фаворит за наградите "Оскар", се разграничи от главната актриса от филма - Карла София Гаскон, заради разпространени стари нейни публикации в Twitter. Туитовете на Гаскон са публикувани преди тя да стане известна и са смятани за ислямофобски и расистки. Пред "Deadline Hollywood" Одиар казва, че е прекратил отношенията си с актрисата.

"Емилия Перес" спечели четири награди "Златен глобус" в началото на януари, включително за най-добра комедия и най-добър международен филм. Необикновеният поход на испаноезичната комедия продължи с рекордните 13 номинации за "Оскар" за неаглоезичен филм. Очакваше се Гаскон да спечели "Оскар" и за най-добра главна женска роля, но събитията в последните дни сериозно биха променили вота на членовете на Академията.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo