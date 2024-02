Нов сериал разкрива мрачните тайни на Dior и Chanel (ТРЕЙЛЪР)

Светът на модата е привлекателен за телевизията, но създателите на филма "The New Look" за произхода на Dior и Chanel показват, че зад лъскавата фасада са се криели мрачни морални предизвикателства. Модните драми са актуална тенденция в момента.

Disney Plus вече показва "Balenciaga", а скоро ще пусне и "Kaiser Karl" - пищна поредица за Карл Лагерфелд, която се прибавя към пренасищането с филми като "House of Gucci", "Saint Laurent", "Phantom Thread" и "Mrs Harris Goes to Paris".

За тези, които не са запознати с историята на френската мода, "The New Look", който щ бъд излъчван по Apple TV,+ от 14 февруари, може да изглежда мрачно допълнение към жанра. Филмът се фокусира върху Кристиан Диор и Габриел "Коко" Шанел, изиграни от Бен Менделсон и Жулиет Бинош, и проследява мрачните години на нацистката окупация на Париж.

Поведението на Коко Шанел по време на войната е постоянен източник на дебати сред историците, като мнозина я обвиняват в сътрудничество. Когато нацистите завземат властта, тя затваря бизнеса си, но продължава да живее в лукс в хотел "Риц", взема за любовник германски офицер и използва антиеврейските закони, за да се опита да отнеме контрола над компанията си от еврейските бизнес партньори.

Какво казват създателите на сериала

"Лесно е да повярваш, че би постъпил правилно в тази ситуация, но тези герои бяха ужасени за живота си и мисля, че е много трудно да ги съдим", казва продуцентът Тод Кеслър пред АФП. "Диор, Шанел, Баленсиага, Балмен - всички тези хора вземаха решения как евентуално да оцелеят", добавя той. "Може би публиката ще се чувства по един начин по отношение на даден герой по средата на епизода, а в края ще се чувства по съвсем различен начин. Но това е вдъхновяващо за разказвачите."

Създателите признават, че са били притеснени да се обърнат към Бинош, за да изиграе Шанел. "Искахме френска икона да изиграе френска икона, но не знаехме как ще реагира френски актьор предвид смесените чувства на Франция към Шанел", казва копродуцентът Лоренцо ди Бонавентура. "Беше много радостно колко бързо Жулиет я прие."

Снимка: The New Look/Facebook

Междувременно Диор страда от шока, че сестра му е отведена в концентрационен лагер, но неговите дизайни на "нов облик" стават символ на чувството за възстановяване и надежда на Франция след войната, пише БГНЕС.

"Това е много красива, амбициозна поредица за модата", казва Пиер Гропо, ръководител на лайфстайл отдела на "Vanity Fair". "Тя дава образ на Диор, какъвто нямаме. Представяме си го като гений в своята работилница. Мнозина не познават тази болезнена история, която той, както и много други хора, са преживели". Според него "финото" изпълнение на Бинош е особено завладяващо. Шанел "със сигурност е взимала решения, които невинаги са били правилни, но не забравяйте, че това е била жена, сама, от много скромен произход".

