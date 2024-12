Новият филм на Кристофър Нолан ще бъде по "Одисея" на Омир

Новият филм на режисьора Кристофър Нолан е посветен на поемата "Одисея" на древногръцкия поет Омир, съобщава филмовото студио Universal Pictures. "Следващият филм на Кистофър Нолан "Одисеята" е епичен екшън филм, който се снима по целия свят с помощта на най-новата технология IMAX. Филмът пренася основополагащия епос на Омир на екраните на IMAX за първи път и тръгва по кината на 17 юли 2026 г.", гласи публикация на филмово студио в социалната мрежа X.

През октомври стана известно, че Нолан планира да заснеме нов филм с участието на актьора Мат Деймън. От Deadline тогава съобщиха, че сюжетът на филма се пази в тайна, но датата на излизане вече е известна. Очаква се снимките да започнат в началото на 2025 г.

