Обявиха актьорите, които ще играят в сериала "Хари Потър" (ВИДЕО)

След месеци на спекулации и слухове новата поредица за Хари Потър вече знае кой ще играе ролите на професорите в училище Хогуортс. Именно Франсеза Жарден, шоурънър в HBO, обяви актьорите, които ще играят Дъмбълдор, Макгонагъл, Снейп, Хагрид, Куиръл и Филч в поредицата. Това, което знаехме досега, е, че директорът на училището - Дъмбълдор, ще бъде изигран от Джон Литгоу, известен с ролите си във "Footloose" и "Светът според Гарп". Той е номиниран за няколко "Оскар"-а и е носител на три награди "Еми" за ролята си на Дик Соломон, както и за участието си в "Декстър" и "Короната".

Още: Емблематична звезда от "Хари Потър" вече има OnlyFans, грижи се за определен фетиш (ВИДЕО)

Кои ще са Макгонагъл, Хагрид, Куиръл, Филч и Снейп?

Джанет МакТиър ще отговаря за образа на най-обичаната професорка в училище "Хогуортс". Тя е участвала в успешни филмови проекти като "Меню", в сериали като "Озарк" или в театъра, например в "Къщата на куклите". Печелила е "Златен глобус", "Тони", "Оливие" и две номинации за "Оскар".

Въпреки породилата се полемика Паапа Есиду ще бъде професор Снейп в новата поредица. Той получи голямо признание за ролята си на Куаме в сериала "Мога да те унищожа", която му донесе номинации за "Еми" и БАФТА. Сред другите големи проекти, в които е участвал, са "Бандите на Лондон" и "Черно огледало".

Избраният актьор за ролята на Хагрид е Ник Фрост, известен със сътрудничеството си със Саймън Пег в трилогията, състояща се от "Shaun of the Dead", "Hot Fuzz" и "The World's End". Напоследък той участва и в поредици като "Неверниците" или "Доктор Кой".

Люк Талън ще играе професор Куиръл, а Пол Уайтхаус ще направи същото с образа на Аргус Филч.

Още: Ще има ли втори сезон на "Adolescence"? Създателите на сериала отговориха