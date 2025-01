Обявиха номинациите за "Оскар" 2025: "Емилия Перес" е фаворит

Днес (23 януари) Американската филмова академия обяви номинациите за 97-ите награди "Оскар" на кратка церемония. Номираните бяха разкрити виртуално. С най-много номинации е филмът "Емилия Перес" с цели 13, като постави рекорд за филм, който чуждестранен. След него се наредиха "Бруталистът" и Wicked, които получиха номинации в 10 категории. Бляскавата церемонията по връчването на наградите по традиция отново ще се проведе в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис. Събитието ще се състои на 2 март вечерта, или между 02:00 и 05:00 ч. сутринта на 3 март българско време. Водещ по време на престижното награждаване ще бъде комикът и телевизионен водещ Конан О'Брайън.

Списък на номинираните в по-важните категории

Най-добър филм: "Анора", "Бруталистът", "A Complete Unknown", , "Конклав", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "Веществото", "Злосторница".

Най-добър режисьор: Шон Бейкър ("Анора"), Брейди Корбет ("Бруталистът"), Джеймс Манголд ("A Complete Unknown"), Жак Одиар ("Емилия Перес"), Корали Фаржа ("Веществото").

Най-добър оригинален сценарий: "Анора", "Бруталистът", "A Real Pain", "September 5", "Веществото".

Най-добър адаптиран сценарий: "A Complete Unknown", "Конклав", "Емилия Перес", "Nickle Boys", "Sing Sing".

Най-добър оператор: "Бруталистът", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "Мария", "Носферату".

Най-добра актриса в главна роля: Синтия Ериво за "Злосторницата", Карла София Гаскон за "Емилия Перес", Мики Мадисън за "Анора", Деми Мур за "Веществото", Фернанда Торес за "I'm Still Here".

Най-добра актриса в поддържаща роля: Моника Барбаро за "Напълно непознат", Ариана Гранде за "Злосторницата", Фелисити Джоунс за "Бруталистът", Изабела Роселини за "Конклав", Зоуи Салдана за "Емилия Перес".

Най-добър актьор в главна роля: Ейдриън Броуди за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Колман Доминго за "Sing Sing", Рейф Файнс за "Конклав", Себастиян Стан за "Стажантът".

Най-добър актьор в поддържаща роля: Юра Борисов за "Анора", Кийрън Кълкин за "A Real Pain", Едуард Нортън за "Напълно непознат", Гай Пиърс за "Бруталистът", Джеръми Сторнг за "Стажантът".

Най-добър чуждестранен филм: "I'm Still Here" (Бразилия), "The Girl with the Needle" (Дания), "Емилия Перес" (Франция), "The Seed of the Sacred Fig" (Германия), "Flow" (Латвия).

Номинирани за най-добър анимационен филм: "Flow", "Отвътре навън 2", "Memoir of a snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl", "Дивият робот".