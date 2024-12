Обявиха номинациите за "Златен глобус": Ето кои са големите фаворити

Официално бяха обявени номинациите за наградите "Златен глобус", които ще бъдат връчени на 5 януари 2025 г. в Лос Анджелис. Филмът на Жак Одиар "Емилия Перес", който наскоро триумфира на Европейските филмови награди, получи 10 номинации. "Бруталистът", с носителя на "Оскар" Ейдриън Броуди в ролята на унгарски еврейски архитект, който оцелява след Холокоста, е на второ място със седем номинации, следван от папската драма "Конклав" с шест.

Основните номинации

Шон Бейкър за филма "Анора", Жак Одиар за "Емилия Перес", Едуард Бергер за "Конклав" са сред номинираните за награда "Златен глобус" за най-добър режисьор, заедно с Брейди Корбе за "Бруталистът", Корали Фаржа за "The Substance" и Паял Кападия за "All We Imagine As Light".

За "Златен глобус" за най-добра актриса в драматичен игрален филм ще се борят Памела Андерсън за "The Last Showgirl", Анджелина Джоли за ролята ѝ на Мария Калас в "Мария", Никол Кидман за "Babygirl", Тилда Суинтън за "Съседната стая", Фернанда Торес за "I'm Still Here" и Кейт Уинслет за "Lee". При аналогичната категория при мъжете са номинирани Ейдриън Броуди за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за филма за Боб Дилън "A Complete Unknown", Даниел Крейг за "Queer", Колман Доминго за "Sing Sing", Рейф Файнс за "Конклав" и Себастиан Стан за ролята му на Доналд Тръмп в "Стажантът".

При актрисите в комедиен филм или мюзикъл битката е между Ейми Адамс за "Nightbitch", Синтия Ериво за "Wicked", Карла София Гарсон за "Емилия Перес", Майки Медисън за "Анора", Деми Мур за "The Substance" и Зендая за "Challengers". Номинираните мъже в аналогичната категория са Джеси Айзенберг за "A Real Pain", Хю Грант за "Heretic", Габриел Лабел за "Saturday Night", Джеси Племънс за "Благи деяния" на Йоргос Лантимос, Глен Пауъл за "Hit Man" и Себастиан Стан за "A Different Man".

Номинациите за наградите "Златен глобус" започнаха с обявяване на претендентите за анимация. Те са "Flow", "Отвътре навън 2", "Мемоарите на един охлюв", "Смелата Ваяна 2", Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl и "Дивият робот".

Наградите "Златен глобус" са важна индикация за филмовите заглавия, които с голяма вероятност ще попаднат и сред номинираните за "Оскар". Пълния списък с номинациите за филмите, както и за всички категории при сериалите ще откриете в официалния сайт на наградите.

