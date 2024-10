Почина голямата звезда от хитовия мюзикъл "Южен Пасифик"

Мици Гейнър, известна най-вече с хитовия филмов мюзикъл "Южен Пасифик", почина на 93-годишна възраст. Като актриса, певица и танцьорка, Гейнър изиграва главната женска роля в адаптацията на големия екран през 1958 г. на бродуейската сензация на Ричард Роджърс и Оскар Хамърщайн.

Гейнър "почина мирно от естествена смърт" в Лос Анджелис, съобщиха мениджърите ѝ Рене Рейес и Шейн Розамонда пред АФП.

Мици Гейнър и ролята на живота ѝ

Мици Гейнър по време на снимките на "Южен Пасифик", снимка: Getty Images

Изпълнението ѝ на ролята на Нели Форбуш - наивна медицинска сестра от американския флот, която се влюбва във френски емигрант, собственик на плантация на отдалечен тихоокеански остров по време на Втората световна война, донесе на Гейнър номинация за "Златен глобус".

Саундтракът на филма, в който Гейнър пее песни като "I'm Gonna Wash That Man Right Outta My Hair" и "I'm in Love with a Wonderful Guy", задържа първото място в класацията Billboard 200 в продължение на 31 седмици. Скоро след "South Pacific" Гейнър се оттегля от киното, тъй като големите мюзикъли излизат от мода в Холивуд.

Гейнър продължава да се радва на значителен успех, участвайки в шоу програми в Лас Вегас и в телевизионни предавания, отличени с награди "Еми".

Гейнър е родена като Франческа Мици Марлене де Чани фон Гербер в Чикаго през септември 1931 г. като единствено дете на унгарски музикален режисьор и танцьорка. Съпругът ѝ Джак Бийн умира през 2006 г., пише БГНЕС.

