Появи се първият трейлър към сериала по "Властелинът на пръстените" (ВИДЕО)

По време на вчерашния Супербоул Amazon показа първия трейлър към предстоящия си сериал от вселената на "Властелинът на пръстените". Премиерата на новата продукция, която е с името The Lord of the Rings: The Rings of Power, е планирана за 2 септември в услугата Prime Video.

Трейлърът идва след появата през изминалите седмици и месеци на нови данни за бъдещия сериал. Действието в сериала се развива във Втората епоха или хиляди години преди събитията от "Хобит" и "Властелинът на пръстените" и ще разкаже историята около създаването на едноименните пръстени и разпределянето им между расите от Средната земя - хора, елфи и джуджета. Звездите от "Властелинът на пръстените" се събраха след 20 години (СНИМКА) Звездите от "Властелинът на пръстените" Илайджа Ууд (Фродо Бегинс), Шон Остин (Самознай), Доминик Монахан (Мери Брандибук) и Били Бойд ... Прочети повече В трейлъра виждаме редица от новите герои, които ще се впуснат в поредното епично приключение от поредицата. Има и доста интересни гледки на различни местности и градове. Сред персонажите има преобладаващо нови попълнения, но и някои добре познати на феновете. По данни на Vanity Fair, Amazon е платила 250 милиона долара за правата за тази адаптация. За първия сезон от компанията са заделили 462 милиона долара, пише mobilebulgaria.

