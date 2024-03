Първи "Оскар" за Украйна: Режисьорът на "20 дни в Мариупол" с реч за историята (ВИДЕО)

Ето какви бяха думите на Мстислав Чернов на церемонията по връчването на наградите днес, 11 март:

"Това е първият "Оскар" в историята на Украйна. За мен е чест, но може би ще бъда първият режисьор, който на тази сцена ще каже, че ми се искаше никога да не бях правил този филм.

Иска ми се да мога да разменя тази награда за това Русия никога да не беше атакувала Украйна, никога да не беше превземала нашите градове. Иска ми се да можех да разменя наградата за това Русия да не беше убивала 10 000 мои братя украинци".

Снимка: Getty Images

Чернов добави, че би искал да замени честта да спечели "Оскар" с това Русия да освободи заложниците, както и цивилните, които лежат в руските затвори.

"Не мога да променя историята. Не мога да променя миналото. Но всички ние и вие - едни от най-талантливите хора в света, можем да направим така, че историята да върви в правилната посока и истината да възтържествува, а хората в Мариупол и тези, които изгубиха живота си, никога да не бъдат забравени.

Защото киното създава спомени, а спомените градят историята. Слава на Украйна!", завърши силната си реч режисьорът Мстислав Чернов.

❗️20 Days in Mariupol won an #Oscar in the Best Documentary Feature Film category. This is the first film award for #Ukraine in the history of the award



"This is the first Oscar in Ukrainian history, and I'm honored," the film's director Mstyslav Chernov said emotionally at… pic.twitter.com/afB4mpPu83