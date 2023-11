Стивън Спилбърг и Мартин Скорсезе създават сериал по трилъра "Нос страх"

Това е първото телевизионно сътрудничество на двамата легендарни носители на "Оскар". Те ще бъдат изпълнителни продуценти на проекта, заедно с Ник Антоска, който е създател на сериала. Той е "отговорен" за някои от най-запомнящите се криминални и хорър драми като "Channel Zero", "The Act" и "Brand New Cherry Flavor". Други изпълнителни продуценти са Дарил Франк и Джъстин Фалви от Amblin Television и Алекс Хедлунд от Eat the Cat, пише Fakti.

Повече за "Нос страх"

Анотацията на "Нос страх" гласи: "В живота на двойка женени адвокати се задава истинска буря, когато скандален убиец от миналото им е освободен след години в затвора. Напрегнат, съвременен трилър, който разглежда манията на Америка по истинските престъпления през 21 век."

Легендите на киното Спилбърг и Скорсезе освен колеги, са и дългогодишни приятели. Римейкът на "Нос страх" от 1991 г. е под режисурата на Скорсезе, а Спилбърг е един от продуцентите. Във филма участват Робърт де Ниро, Ник Нолти, Джесика Ланг и други. Оригиналният филм пък е от 1962 г. и е режисиран от Джей Лий Томпсън, а в главните роли са Грегъри Пек, Робърт Мичъм, Поли Берген и др.

