Бъдещето на онлайн плащанията вече е в България с Fibank и Visa Click to Pay

Fibank (Първа инвестиционна банка) е сред първите банки в Източна Европа, която предлага услугата на Visa – Click to Pay. С нея онлайн плащанията стават още по-бързи, по-лесни и по-сигурни. С „Click to Pay“ отпада необходимостта от въвеждане на данните за дебитна или кредитна карта (номер, срок на валидност и CVV) при всяка трансакция онлайн. Услугата може да се използва при търговци, които участват в програмата Click to Pay. За тези от тях, които използват програмите Visa Secure, ще бъде изискана и допълнителната верификация на клиента, съобразно индивидуалните настройки на услугата в My Fibank.

С активирането на Visa Click to Pay, клиентите на ПИБ ще могат да се насладят на по-сигурен и по-бърз начин за плащане онлайн. Активирането на услугата се извършва в няколко лесни стъпки в мобилното приложение My Fibank. Клиентът прави еднократна регистрация, като заявява предпочитаните карти Visa от Fibank, които желае да включи в програмата и да използва.

Услугата вече може да се ползва свободно за клиентите на Takeaway.com, Next Level Fitness Club, Cinema City, Sinsay България, CCC България, Brain Market, Sportisimo, Eyerim, Armodini, Remix Secondhand и други.

Въвеждането на услугата Click to Pay е поредната стъпка, направена от Fibank в стратегията на банката за лидерство в дигиталните финансови решения за клиентите в България. Първа инвестиционна банка първа в България предложи blink P2P преводите, а от началото на 2025 г. стартира търговия с акции през мобилното си приложение My Fibank, въведе услугата „Паркинг зони“ за цялата страна и представи електронния ПИН код за дебитните и кредитните карти, издавани от ПИБ.