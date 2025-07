Представителите на ELi Publishing: ученето чрез игра винаги е било неизменна част от нашата ДНК

По време на образователната конференция „Ден на езиците с Eli Publishing Group“ над 100 учители от всички краища на България откриха нови, модерни и интерактивни методи за преподаване на чужди езици в клас. Събитието се проведе на 7 юни в Sopharma Event Center в гр. София с участието на специалисти в образователната сфера и отбеляза началото на стратегическото партньорство на „Клет България“ с ELi Publishing Group. В интервю представителите на компанията – Vittorio D’Aversa – International Sales Manager, Silvia Petrosillo – Marketing Manager на ELi Publishing, Sushil Penuti и Rüdiger Scherpe – професионалисти с дългогодишен опит, които насърчават прилагането на иновативни и ефективни подходи в класната стая, разказват за тяхното сътрудничество и за интерактивните образователни игри на ELi Publishing, с които децата учат чужди езици, докато се забавляват.

– Vittorio, наскоро сключихте стратегическо партньорство с издателство „Клет България“. Какви са Вашите очаквания от това сътрудничество и как според Вас то ще допринесе за езиковото обучение в региона?

– ELi Publishing има дългогодишна история на сътрудничество с „Клет България“ и с международната издателска група Klett. Както правилно отбелязахте, нашето партньорство вече навлиза в нов, по-задълбочен етап – с прякото разпространение на материалите на ELi в България.

Това сътрудничество наистина може да се смята за стратегическо, тъй като ни дава възможност не само да разработваме и адаптираме съдържание съвместно – особено по отношение на основните езикови курсове – но и да разширим достъпа до нашите материали за чуждоезиково обучение.

Изключително ентусиазирани сме от потенциала на това партньорство. Радваме се, че ELi ще може да допринесе към отличната работа, която „Клет България“ върши в продължение на дълги години в подкрепа на образованието и учителите в цялата страна. ELi предоставя своя над 40-годишен опит в разработването на вълнуващи, ефективни и оригинални образователни материали в полза на учителите в България, а издателство „Клет“ е най-добрият партньор, с когото можем да го направим.

– Как адаптирате материалите на ELi Publishing, за да отговарят на разнообразните нужди на учители и ученици, говорещи различни езици?

– През годините изградихме широка мрежа от контакти с партньори и преподаватели по чужди езици в много държави. Въпреки че основните нужди и очаквания на учителите – като необходимостта от ангажиращи, мотивиращи и доказано работещи материали – са сходни независимо от езика, често могат да се забележат и общи тенденции, гледни точки, опит и потребности сред учителите по различни езици в рамките на една и съща страна.

До известна степен това се влияе и от учебните ресурси и инструменти, които са използвали в професионалната си практика през годините.

В отговор на Вашия въпрос смятам, че ключът се крие в поддържането на постоянен диалог с учителите – да се вслушваме в ценния им опит и произтичащите от него нужди, а след това да споделяме получената информация вътрешно в екипа, за да служи като основа за разработването на нови издания.

– Какво вдъхновява Вашия екип да създава такива интерактивни и иновативни образователни материали?

– Смятам, че има два основни фактора, които стоят зад това.

Първият е тясно свързан с историята и произхода на ELi. Както наскоро припомни моят колега Rüdiger Scherpe, ELi (European Language Institute) възниква през 70-те години на 20. век от забележителния опит на Euroschool – широка мрежа от езикови училища в Италия, които по онова време предлагат основно обучение по английски и френски език. Euroschool е описвана като Giocoscuola – училище чрез игра. Именно затова още от самото начало учебниците и материалите на ELi са създавани от учители на базата на техния ежедневен практически опит в класната стая и са предназначени за учители. Идеята за учене чрез игра по приятен, забавен и ангажиращ начин винаги е била неизменна част от нашата ДНК.

Вторият фактор според мен е това, което бих определил като отличителната черта на ELi – ние сме издателство, посветено не на един, а на множество езици. Както вече бе споменато, ELi получава обратна връзка не само от преподаватели по цял свят, но и от различни професионални общности – по английски, френски, немски, испански, италиански и други. Убеден съм, че този мултикултурен и многоезиков обмен оказва значително влияние върху редакторския ни екип и обогатява нашите издателски материали, правейки ги особено иновативни.

– Rudi, бихте ли ни разказали повече за образователните игри на ELi Publishing Group? На кои езици са достъпни и за кои възрастови групи са подходящи?

– Образователните игри на ELi Publishing се предлагат на пет езика – английски, немски, френски, испански и италиански. Подходящи са за всички възрастови групи – както за деца в началното училище, така и за тийнейджъри в гимназиален етап, а дори и за възрастни.

– С какво интерактивните игри, които предлагате, се отличават от останалите, които са налични на пазара?

– В продуктовата гама на ELi има игра за всяка ситуация и за всяка група ученици. От предлаганите 35 различни игри може да избирате не само според възрастта, но и според езиковото ниво, тематичната насоченост (граматика, лексика, комуникация, култура), вида на играта (бинго, домино, карти, настолни игри), както и според броя на участниците. Особено ми харесва фактът, че никога няма само един-единствен начин на игра – всяка от тях има множество разнообразни вариации, описани в инструкциите.

– Вашето партньорство с „Клет България“ беше отбелязано със специална конференция под наслов „Ден на езиците“, където имахте възможност да се срещнете с над 100 български преподаватели. Какви отзиви получихте от тях?

– Събитието беше страхотно преживяване! Впечатлението ми от българските педагози е, че са изключително опитни, но същевременно отворени към нови идеи в класната стая. По време на моята практическа сесия имаше шест маси, на които учителите играеха различни игри. Тогава разбрах, че повечето от тях обичат да експериментират с разнообразни по големина групи и че вече редовно включват игрови елементи в своите уроци.

– Silvia, благодарение на новото партньорство учители от цялата страна ще имат възможност да използват интерактивните образователни игри, за да направят изучаването на чужди езици още по-ангажиращо и приятно. Но как могат те да бъдат интегрирани в образователния ни процес?

– Образователните игри винаги са били и продължават да бъдат изключително ценен инструмент за изучаване на чужд език, независимо от нивото и възрастта на хората. Учителите имат пълна свобода да изберат кога и колко време да им отделят, като могат да ги използват в началото на учебния час за загрявка, за разчупване на учебната обстановка или за създаване на приятна и забавна атмосфера в клас. Те са страхотен инструмент за преговор на знания, което ги прави изключително подходящи за използване и преди лятната ваканция. Учителите просто трябва да се съобразят със CEFR нивото, което е обозначено на всяка кутия, и да вземат предвид темата, която искат да покрият, и дали тя включва лексика, граматика или култура.

– Бихте ли ни казали дали има някакво обучение или допълнителни материали, които учителите могат да използват, за да интегрират образователните игри в техните часове?

– Разбира се! На сайта на издателството и в неговия YouTube канал преподавателите могат да открият най-различни видео уроци, които показват как се прилагат езиковите игри. Освен това те могат да изтеглят инструкциите в PDF формат и да получат полезни съвети как да използват игрите възможно най-ефективно в класната стая. ELi Publishing и „Клет България“ предлагат и допълнителни обучения за учители (под формата на уебинари и практически занятия), които са посветени на ефективното преподаване чрез игри. Но все пак най-важното си остава просто да започнат да играят с учениците си!

– Какви са основните предизвикателства, пред които се изправят учителите при интеграцията на подобни интерактивни образователни материали в класната стая и как ги преодоляват?

– Преподавателите не бива да се притесняват от използването на подобни образователни игри в класната стая. Те са лесни и интуитивни, а освен това могат да продължат и толкова, колкото учителят прецени – от 10 минути до цял учебен час. С тях учениците имат възможност да преговорят научената лексика и граматика и да затвърдят знанията си по забавен и креативен начин.

Освен това игрите създават възможности и за гъвкава работа – те могат да се разиграват по двойки, в малки групи или с целия клас. Особено ценна е и приобщаващата среда, която те осигуряват и в която всеки ученик може да се включи и да изрази себе си с помощта на визуални опори (като карти), ролеви игри, сътрудничество, посредничество и креативност. А най-хубавото е, че с тях децата не се страхуват да правят грешки, защото… все пак това е просто една игра.

– Suhil, освен езиковите, какви други умения развиват учениците с помощта на интерактивните образователни игри?

– Игрите дават много повече от езикови умения. Те стимулират критичното мислене – независимо дали учениците решават загадка, вземат решение, или се опитват да спечелят, те използват ума си по креативен начин. Освен това насърчават и работата в екип – докато играят, децата комуникират помежду си, сътрудничат си, а понякога дори им се налага да правят компромиси, което допълнително изгражда ценни умения за съвместна работа в реални житейски ситуации. С тях учениците се научават и да управляват емоциите си – например да запазят спокойствие при загуба или да подкрепят съотборника си. И може би най-важното – игрите дават възможност на учениците да рискуват, да бъдат креативни и да общуват уверено – това са ключови умения, които излизат далеч извън пределите на класната стая.

– Приложими ли са игрите извън класната стая? Могат ли родителите да ги използват за полезни и смислени занимания у дома?

– Разбира се! Игрите могат да бъдат един страхотен начин родителите да оползотворят свободното време с децата си. Те са забавни и интерактивни, насърчават мисленето и общия смях. А най-хубавото е, че дори не е нужно родителите да са експерти по езика – достатъчно е те просто да участват в играта, за да подпомогнат ученето. По този начин те превръщат обикновените моменти в приятно и образователно преживяване, което далеч не се усеща като „домашна работа“. А освен всичко това игрите могат да бъдат и изключително смислен, полезен и забавен начин децата да прекарват времето, в което са ограничени от екраните и технологиите.

– И като за финал – ще ни споделите ли коя е любимата Ви игра и кое я прави толкова специална?

– Трудно ми е да избера само една, но ако трябва, бих казала, че The Story Maker ми е особено любима. Има нещо магично в това да гледаш как учениците създават неочаквани и изключително забавни истории с помощта на няколко карти. Смеят се, надграждат идеите си и говорят на чужд език, без изобщо да го осъзнават. Това е моментът, в който разбираме, че една игра в действителност работи. Say It! също е една от любимите ми – тя е бърза, гъвкава и забавлява целия клас, но това, с което ме грабва най-много, е начинът, по който стимулира учениците да упражнят граматиката и лексиката, без да го възприемат като усилие. Те дори не разбират, че преговарят частите на речта, и точно това я прави толкова ефективна – тя превръща упражненията по езика във вълнуващо, социално и запомнящо се преживяване.