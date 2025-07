Лондон стартира кампания "Да въоръжим Украйна за 50 дни", вече има първи резултати

Британският министър на отбраната Джон Хийли призовава за "50-дневен тласък" на доставките на оръжие за Украйна. На срещата във формата "Рамщайн" - контактната група за Украйна - той ще подчертае необходимостта от увеличаване на военната подкрепа, за да бъде принуден диктаторът Владимир Путин да седне на масата за преговори, съобщава The Telegraph. Хийли е председател на срещата на съюзниците на Киев, която е днес, 21 юли.

Причината за неговия призив е ултиматумът, който американският президент Доналд Тръмп постави на Путин на 14 юли - да сключи "сделка" и да спре огъня до 50 дни, т.е. до 2 септември, или да се изправи пред тежки мита за Русия и за търговските ѝ партньори: "Путин, Тръмп ще те срита отзад": САЩ имат икономическо оръжие, с което Русия ще страда (ВИДЕО).

"Да се активизираме за 50 дни"

Хийли подкрепя инициативата на Тръмп. Речта му за срещата във формата "Рамщайн", която е предварително подготвена, гласи: "Наред с това САЩ задействаха часовника за 50-дневен краен срок, в който Путин трябва да се съгласи на мир, или да бъде изправен пред унищожителни икономически санкции. Като членове на Контактната група за отбрана на Украйна, ние трябва да се активизираме на свой ред с "50-дневен ход", за да въоръжим Украйна на бойното поле и да принудим Путин да седне на масата за преговори".

Преди това групата се ръководеше от Съединените щати, но след идването на Тръмп на власт Вашингтон започна да ограничава подкрепата си за Киев и европейската сигурност. На 21 юли американският военен министър Пийт Хегсет ще се включи онлайн.

Групата "Рамщайн" обединява повече от 50 държави, които работят заедно за укрепване на отбранителните способности на Украйна в условията на руска агресия.

Нови доставки и планове: снаряди, ракети, дронове

Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди, че през последните два месеца в Украйна са изпратени ракети за противовъздушна отбрана и артилерийски снаряди на стойност 150 милиона паунда. Тези доставки са част от по-широк ангажимент за изразходване на 700 млн. паунда тази година за противовъздушна отбрана и артилерия за Украйна.

През последните шест месеца Лондон изпрати и 50 000 дрона, а други 20 000 безпилотни летателни апарата ще бъдат предоставени от коалиция от държави, водена от Обединеното кралство и Латвия. Очаква се да бъдат обявени нови доставки в Рамщайн, Германия.

Борис Писториус: "Путин греши, че военната му машина ще победи"

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви на срещата "Рамщайн", че Путин прокарва военния си план с "мрачна решителност" и няма реален интерес към преговори. "Сутрин той говори за мир, а вечерта изстрелва безпилотни самолети и ракети. Това е цинична игра за печелене на време - но той греши, ако смята, че руската военна машина ще победи в дългосрочен план", допълни Писториус.

"Украинците трябва да видят нашите собствени ракети в действие. Целта е до шест месеца делът на оръжията местно производство в нашите отбранителни сили да достигне 50% - това е реалистично", каза днес украинският лидер Володимир Зеленски, след като именно с тази цел направи промените в украинското правителство.

"Министерството на отбраната трябва също така драстично да увеличи обхвата и честотата на ударите с безпилотни самолети по руски цели. Всеки обект за производство на оръжие в Русия трябва да бъде в обсега на действие. Вече сме сключили стотици сделки с партньори - за доставки, съвместно производство и инвестиции. Всички споразумения трябва да бъдат преразгледани и изпълнени. Очаквам пълен доклад от министъра на отбраната и секретаря на Съвета за сигурност в рамките на десет дни", заяви той.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро посети местата на ударите в Киев от днес, включително метростанция „Лукяновска“, която беше повредена от руска атака през нощта. "Като европейци ние ще продължим да увеличаваме натиска върху Владимир Путин", каза той.

Чешка инициатива събра пари за гаубици за Украйна, Дания също помага

Чешка гражданска инициатива е събрала 2,4 млн. евро за закупуване на шест гаубици D-30 за Украйна, съобщава Radio Prague International. Кампанията, озаглавена "Подарък за Путин", продължава да събира силна обществена подкрепа.

В същото време датският отбранителен гигант Terma си партнира с украинската Odd Systems за разработване на евтин прехващач на дронове, задвижван от изкуствен интелект. Съчетавайки усъвършенстваните сензори на Terma с изпитаните в бойни условия платформи на Odd, системата ще открива, проследява и неутрализира автономно въздушни заплахи - от малки FPV дронове до ударни безпилотни машини с голям обсег като "Шахед".

Преди дни НАТО одобри общия си план за финансиране за периода 2026-2030 г., в който са заделени 5,3 млрд. евро за основни отбранителни, оперативни и стратегически приоритети - включително за пряка подкрепа на Украйна. Това включва финансиране на определени инициативи, което засилва дългосрочния ангажимент на НАТО към нуждите на Украйна в областта на отбраната и обучението.

