След призив на Юлия Навалная: Отмениха концерта на близък до Путин диригент в Италия

Концертът в Италия на водещия руски диригент Валерий Гергиев, близък до Владимир Путин, е отменен след широк отзвук. Гергиев, който неведнъж е изразявал подкрепата си за руския диктатор, трябваше да ръководи местен оркестър на музикален фестивал на 27 юли в Reggia di Caserta, бивш дворец на Бурбоните близо до Неапол. Но в кратко изявление в понеделник ръководството на обекта на световното наследство на ЮНЕСКО съобщи, че изпълнението му е отменено.

Изявата на Гергиев, която щеше да бъде първата му в Европа, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., беше силно подкрепена от Винченцо де Лука, левия президент на регион Кампания. Регионалните власти организират и финансират фестивала "Un'Estate da Re", който е обявен за кулминация на летния сезон в Южна Италия. Отмяната дойде, след като повече от 16 000 души, сред които нобелови лауреати, италиански и международни политици и активисти, подписаха писмо, адресирано до Де Лука и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което призоваха изявата на Гергиев да не се състои.

Снимка: Getty Images

Юлия Навалная, съпругата на Алексей Навални, който почина в арктически затвор миналата година, написа в статия, публикувана от "La Repubblica" миналата седмица, че изпълнението на Гергиев ще бъде "подарък за диктатора". Тя заяви, че 72-годишният изпълнител е не само "скъп приятел" и поддръжник на Путин, но и "пропагандатор" на "престъпната политика" на руския президент, припомня "The Guardian".

Концертът предизвика сблъсък между Де Лука и министъра на културата на Италия Алесандро Джули, който предупреди, че има риск да се изпрати погрешно послание. "Изкуството е свободно и не може да бъде цензурирано", заяви Джули в коментар, съобщен от "Ansa". "Пропагандата обаче, дори да е направена с талант, е нещо друго."

Отмяната на събитието беше приветствана от критиците, като Пина Пициерно, заместник-председател на Европейския парламент и един от подписалите писмото, написа в социалните мрежи: "Обяснихме, борихме се и спечелихме!".

