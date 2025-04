Българско вино намери място сред „златните“ розета на света

Розето в серията PIXELS, реколта 2024, на избата от Съединение New Bloom Winery спечели златен медал от Concours Mondial de Bruxelles, който тази година се проведе в Констанца, Румъния. Награденото розе се произвежда от собствените лозови масиви на New Bloom в Тракийска низина, от сорта Гренаш. Марката PIXELS включва изцяло едносортови вина и представя автентичен прочит на познати и не чак толкова познати сортове като Совиньон блан, Шардоне, Каберне Совиньон, Сира, както и немския Регент и италианския Глера. Серията залага на иновацията и най-новите технологични нововъведения – например различните видове тапи: Ardea Seal („дишаща полимерна тапа за червените вина), Zork (позволява многократно затваряне на пенливото вино и запазва мехурчетата) и Vinolok (елегантната стъклена тапа на розето, за да е удобна консумацията му дори на пикник). Преди повече от десетилетие New Bloom са първите, които пускат вино с такова затваряне в България. „Вярваме, че най-големият ни успех през годините е, че успяхме да предложим вкусни и висококачествени вина в един съвременен стил и най-вече – консистентност на качеството независимо от реколтата“, обобщиха от избата в Съединение.

Отличията за български розета

„Отличията за български розета, конкретно при нас за френския сорт Гренаш, от една трудна реколта като 2024, е добра новина за нивото на професионализъм в българските изби. Вярваме, че все повече производители трябва да насочат усилията си именно към създаването на висококачествени бели и розе вина, представящи местния тероар и собствен стил – това ще помогне за утвърждаването на България на световната винена карта.“, споделиха от екипа на New Bloom Winery.

Тази година в сесията за розе вина на Concours Mondial de Bruxelles се включиха 1250 вина от 34 държави, което показва нарастващия интерес към тази категория. Те бяха оценявани от 58 международни експерти.